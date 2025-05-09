Идеальные духи для мужчин: 5 лучших ароматов, которые все советуют

Мужчины часто ищут для себя лучшие ароматы, но из-за огромного ассортимента, определиться бывает достаточно сложно. Каждому хочется иметь парфюм, который захватит внимание многих, поэтому для того, чтобы облегчить выбор, предлагаем выбрать между пятью лучшими вариантами.

Уникальные духи ценят все, поскольку они подчеркивают стиль и придают уверенности, пишет 24 Канал. Особого внимания заслуживают несколько духов, которые имеют все шансы стать вашими любимыми.

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Valentino Born In Roma Green Stravaganza Valentino Born In Roma Green Stravaganza

Верхняя нота имеет запах лимона и горького апельсина с бергамотом. В ноте сердца чувствуется свежесваренный кофе с оттенками карамели, фруктов, дыма, чернослива, орехи и сливочного масла. Конечную ноту завершает естественный мужской шлейф с лесными вкраплениями.



Идеальные духи для мужчин / Фото Pinterest

Tom Ford Neroli Portofino

Парфюм насыщен ароматом цитрусовых садов и имеет определенную прохладу, которая ощущается после запаха лимона, бергамота, горького апельсина и мандарина. Запах усиливает травяная свежесть лаванды.



Идеальные духи для мужчин / Фото Pinterest

Givenchy Gentleman Society

Верхние ноты парфюма наполнены шалфеем и кардамоном, в сердечных нотах – дуэт ветиверов с Гаити и Мадагаскара. Базовые ноты составляет кедр, сандал, ваниль и пачули. Парфюм звучит современно, стильно и дорого.



Идеальные духи для мужчин / Фото Pinterest

Prada Luna Rossa Sport

Парфюм для мужчин относится к восточной и пряной группе ароматов. Несмотря на то, что его выпустили еще 10 лет назад, он до сих пор не теряет популярности. Верхние ноты состоят из ягод можжевельника и имбиря, ноты сердца наполнены лавандой, а базовые ноты – ванилью и бобами тонка.



Идеальные духи для мужчин / Фото Pinterest

Maison Margiela Replica Jazz Club

Аромат принадлежит к кожаной группе. Верхние ноты состоят из розового перца, нероли и лимона. Средние ноты – это ром, масло яванского ветивера и мускатный шалфей. Базовые ноты довершает лист табака и стручок ванили.



Идеальные духи для мужчин / Фото Pinterest

Недавно мы рассказывали о 5 мужских парфюмов, которые сведут с ума девушек. Каждый аромат имеет уникальную композицию с сочетанием цитрусовых, древесных и пряных нот, что делает их привлекательными как для мужчин, так и для женщин, которые ищут подарок.