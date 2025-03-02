Роскошные духи, которые привлекают внимание: с ними каждая девушка получит комплименты

Все девушки обожают духи, поэтому стоит подобрать такой аромат, который не только понравится вам, но и вашему избраннику. Парни любят, когда женщины приятно пахнут, поэтому стоит обратить внимание на несколько ароматов, которые не оставят вас равнодушными.

Мужчины предпочитают сладкие и мускусные ароматы, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Кроме того, им очень нравятся свежие цитрусовые духи, фруктовые и ванильные. В подборке собрано несколько ароматов, которые понравятся женщинам и их мужчинам.

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Giorgio Armani, My Way

Аромат наполнен запахом спелой земляники, малины и большого букета из туберозы и жасмина. Сердце парфюмерной композиции переплетается с сочной ягодной кислинкой, которая сочетается с базой кедровой древесины, белого мускуса со сладким ванильным послевкусием.



Духи с невероятным ароматом / Фото Fragrantica

Kilian, Good Girl Gone Bad

Этот аромат полон благоуханием цветов и фруктов. Парфюмированная вода раскрывается нотами спелого персика, цитрусовых, цветов османтуса с тонким абрикосовым ароматом. Сердце парфюма окутано пьянящим букетом из нарцисса, туберозы, жасмина и розы. Базовая нота состоит из восточной амбры, сухого ветивера, пачулей и древесины сандала и кедра.



Духи с невероятным ароматом / Фото Fragrantica

Marc-Antoine Barrois, TILIA

Парфюм нравится женщинам тем, что мысленно переносит в летний день. Медовые ароматы липового цвета сочетаются с гелиотропом и жасмином самбака. Парфюмированная вода окутывает нежным шлейфом ветра и цветов.



Духи с невероятным ароматом / Фото Fragrantica

Franck Boclet, Vanille

Эти духи пахнут испеченным цитрусовым пирогом и ванилью. Аромат открывается нотами лайма и грейпфрута в сочетании с кардамоном. Нота имбиря оттеняет карамель, ваниль, мускус и кедр. Пряные и сладкие ноты духов сбалансированы между собой, а цитрусовые брызги придают аромату узнаваемого звучания.



Духи с невероятным ароматом / Фото Fragrantica

Nishane, Tuberoza

Белоцветковый аромат имеет выразительный характер. Парфюм состоит как из большой охапки цветов – туберозы, иланг-иланга, жасмина, гадении, армезии и сочного апельсина. Конечная нота окутывает благоуханием амбры, сандала, мускуса и ветивера.



Духи с невероятным ароматом / Фото Fragrantica