Лучшие женские духи на лето: эти ароматы нравятся всем

В летнее время к выбору парфюма нужно подходить правильно, поскольку в жару нужно выбрать запах, который не будет отягощать резким ароматом. На лето можно выбрать несколько замечательных духов, которые пахнут нежными цветами, сладкими ягодами, фруктами и цитрусовыми.

Легкие запахи не надоедают в жару, а удачно дополняют, пишет 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина". Цитрусовые ароматы придают свежести, фруктовые наделяют вкусным запахом, а цветочные являются идеальным дополнением для романтических выходов.

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Какой парфюм приобрести на лето?

В подборке каждая девушка сможет найти для себя невероятный парфюм на лето, который порадует желанной композицией.

Jo Malone Wood Sage & Sea Salt

Основные ноты аромата состоят из бергамота, семян амбретты и листьев бучу. В нотах сердца окутаны морская соль с сухофруктами.



Лучшие духи на лето / Фото Pinterest

Diptyque Philosykos

Парфюм сразу перенесет вас в греческий сад. Композиция состоит из молочного инжира, древесины и зеленых листьев.



Лучшие духи на лето / Фото Pinterest

Hermes Un Jardin Apres La Mousson

Аромат вызовет незабываемые воспоминания из детства, потому что состоит из запаха разнотравья, теплой земли и последождевого воздуха.

Лучшие духи на лето / Фото Pinterest

Olfactive Studio Still Life

Этот аромат является весьма уместным для летней поры. В начальных нотах чувствуются нотки юзу, элеми, розового, черного и китайского перца. Далее парфюм открывается анисом и гальбанумом, а в шлейфе чувствуется амбра, ром и виргинский кедр.



Лучшие духи на лето / Фото Pinterest

Maison Margiela REPLICA From the Garden

Современный парфюм окутан запахом зеленого мандарина, герани и пачули. Сердце раскрывается розой с землистым мхом в сопровождении с белым мускусом.



Лучшие духи на лето / Фото Pinterest

К слову, есть несколько летних духов, которые имеют невероятный аромат, что влюбит в себя с первых минут. Какие духи на лето являются лучшими – читайте в нашем материале.