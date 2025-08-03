Парфюмерный мир переполнен различными ароматами на любой вкус. Впрочем, все чаще женщины выбирают для себя выигрышные духи, запахи которых постоянно привлекают внимание окружающих. Такие ароматы любят миллионы женщин, которые хотят дорого и изысканно пахнуть.

Избранные духи имеют невероятный запах, поэтому не оставят равнодушными ни одну женщину, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr. Media. Такие ароматы выбирают для себя женщины, которые хотят произвести хорошее впечатление, поэтому предлагаем ознакомиться со списком самых интересных ароматов.

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Zielinski & Rozen "Black Pepper & Amber, Neroli"

Аромат стартует с розового перца, который уступает запаху нероли. Несмотря на то, что парфюм представлен как унисекс, женщине он подходит гораздо больше, поскольку имеет несколько сладковатый аромат.



Духи с дорогим запахом / Фото Pinterest

"Sicily" Mancera

Парфюм состоит из запаха цитрусовых и белых цветов. Аромат довольно нежный и деликатный, имеет длинный шлейф, который способен перенести своим запахом в Сицилию.



Духи с дорогим запахом / Фото Pinterest

Attar Collection "Hayati"

Для многих женщин духи этого бренда слишком насыщенные, но именно этот аромат – манящий, потому что привлекает запахом малины и сливочного крема.



Духи с дорогим запахом / Фото Pinterest

Salvador Dali "Sea & Sun in Cadaques"

Парфюм окутан запахом абрикоса, черной смородины, кумквата. Среди цветов присутствует фрезия, водяная лилия и лотос, а базовые ноты составляет кедр, амбра и мускус.



Духи с дорогим запахом / Фото Pinterest

Memo "Sintra"

Аромат окутан запахом зефира и клубничного маршмеллоу, с цветами апельсина, которые довершает молочный десерт.



Духи с дорогим запахом / Фото Pinterest

К слову, парфюмерный эксперт Даниил Прибыльский рекомендует на лето свежие и легкие ароматы, которые включают цитрусовые, акватические и цветочно-фруктовые ноты.