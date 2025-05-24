Новая ароматная любовь: 5 парфюмов с запахом матча
- Тренд на духи с ароматом матча сочетает запахи цитрусовых аккордов с нотами цветов, древесины и сладостей.
- Популярные духи с ароматом матча включают Le Labo Thé Matcha 26, ZARA Matcha Mochi, Kilian Princess, Sister's Aroma Matcha Tonic, и Montale Blue Matcha.
В последнее время в ольфакторном мире начал господствовать тренд на чистые и природные ароматы и оригинальные композиции. В моду входит запах матчи с мягкой сливочностью. Эти духи пахнут различными цитрусовыми аккордами, которые сочетает что-то десертное и кожаное.
Духи с запахом матча окутывают ощущением свежести, поэтому советуем обратить внимание на несколько духов, в которых сочетается тандем с цветами, древесиной и сладостями, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.
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Le Labo, Thé Matcha 26
Аромат имеет терпкую нотку порошка матча, которую оттеняет инжир с горьким апельсином на теплой базе из кедра и ветивера.
ZARA, Matcha Mochi
Парфюм пахнет спелой грушей, белым шоколадом и душистой матчей. Он сладкий и свежий и пахнет так, что им постоянно хочется наслаждаться.
Kilian, Princess
Аромат сочетает в себе сладкий маршмеллоу, чай матча и имбирь. Аромат является нежным с приятным нюансом свежести и терпкости.
Парфюм с запахом матча / Фото Pinterest
Sister's Aroma, Matcha Tonic
Парфюм окутан запахом апельсина, душистого ладана, чаем матча, мускатным шалфеем, базой из амбры, кедром и ветивером. Композиция является свежей и имеет цитрусовое яркое звучание.
Montale, Blue Matcha
Аромат сочетает в себе терпкий чай, душистый табак, кожу, кедр и пачули. Парфюм является несколько сладким и свежим и отдает запахом матча.
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