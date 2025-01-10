Духи, которые легко вскружат голову: 5 ароматов, пахнущих десертами

Без духов невозможно себе представить полноценное дополнение образа, поэтому каждая девушка имеет свой особый аромат или даже определенную коллекцию духов. Гурманские духи могут быть повседневным выбором, для особых случаев или под определенное настроение.

Есть несколько ароматов с такими сладкими ароматами, которые напоминают аппетитные десерты, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Такие духи навевают ассоциации с уютом и комфортом, а ими хочется наслаждаться так, как любимыми сладостями.

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Van Cleef & Arpels, Orchidée Vanille

Этот мягкий и изысканный аромат наполнен сочными нотами личи и мандарина, которые раскрываются цветочным букетом из фиалки или болгарской розы, обрамленные горьким миндалем. Конечная нота аромата наполнена кремовым благоуханием ванили и кедровой древесины.



Сладкие ароматы духов с невероятным запахом / Фото Pinterest

Maison Mataha, Brownie Pop

Экстракт духов пахнет свежеиспеченным брауни, горячим сладким попкорном и карамелизированным коричневым сахаром с лесными орешками и ванилью.



Сладкие ароматы духов с невероятным запахом / Фото Pinterest

Giardini Di Toscana, Bianco Latte

А вот этот аромат уже похож на горячий душистый кофе с молоком, медом, ванилью и карамелью. Парфюмированную воду советуют покупать любительницам сладких и шлейфовых ароматов.



Сладкие ароматы духов с невероятным запахом / Фото Pinterest

13PERFUMES, Bloody Valentine

Яркий аромат сочетает в себе аромат сочной вишни, карамели, сливок и корицы, которые приправлены запахом жасмина, розы и фиалки. База композиции наполнена абмрой, мускусом, древесными акцентами, создавая невероятный запах.



Сладкие ароматы духов с невероятным запахом / Фото Pinterest

Gritti, Chantilly

Аромат наполнен сочными ягодами, лакомствами и тропическими фруктами. Парфюмированная вода пахнет засахаренными ягодами клубники, спелой дыней, цитрусами, кокосом и цветами на базе мускуса и ванили. Запах похож на фруктовый десерт с нежными взбитыми сливками.



Сладкие ароматы духов с невероятным запахом / Фото Pinterest