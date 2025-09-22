5 самых красивых флаконов духов за всю историю: выглядят невероятно красиво
Часто женщины обращают внимание не только на изысканный аромат. Не менее важным является и вид флакона. Среди всех представленных парфюмов, есть несколько флаконов, которые невозможно обойти вниманием.
Безусловно флакон делает парфюм намного привлекательнее, пишет 24 Канал со ссылкой на In Style. Благодаря красивым флаконам, духи хочется держать на заметном месте. Многие бренды создали такие флаконы, которые выходят за рамки практичности, впрочем они выглядят просто люксово.
Как выглядят красивые флаконы с духами?
Guerlain Shalimar
Этот роскошный флакон вдохновлен садами Шалимар – комплексом, который построил император Шах-Джахан в Лахоре. Флакон был создан в честь истории любви между Шах-Джаханом и его женой, которая началась в саду. Голубой флакон символизирует небо, а форма флакона - Тадж-Махал, который Джахан заказал, чтобы увековечить память своей жены, которая умерла во время родов.
Самые красивые флаконы духов / Фото In Style
Guerlain Liu
Дизайн флакона был вдохновлен портсигарами, а название уже пошло от фильма "Луи" 1926 года. Тогда женская эмансипация была в разгаре курение, считалось привилегированным.
Самые красивые флаконы духов / Фото In Style
Gumamina Odette
Парфюм с лебедем имеет невероятный вид, а его склоненная голова – воплощение кокетства. Есть белый и черный лебедь на одинаковых флаконах, который отличается только запахом.
Самые красивые флаконы духов / Фото In Style
Mugler Angel
Аромат был выпущен в 1992 году. Звездообразный флакон вышел за рамки представления духов, поэтому больше служит коллекционным предметом и произведением искусства. Аромат содержит нотки ванили, пралине и красных фруктов. Этот гурманский запах держится в моде уже более трех десятилетий.
Самые красивые флаконы духов / Фото In Style
Anna Sui Flight of Fancy
Американский модельер Анна Суй любит сочетать вычурность с базовыми вещами, сочетать старое и новое, поэтому ее ароматы не являются исключением. Парфюм в виде крышки паука является напоминанием о том, что каждый из нас может придумать собственный способ стать красивым.
Самые красивые флаконы духов / Фото In Style
Какие духи обожают женщины?
- В осеннее время года женщины отдают предпочтение духам с нотками миндаля, такими как Parfums De Marly Valaya Exclusif и Prada Infusion d'Amande.
- Дорогой и роскошный запах имеют еще несколько известных парфюмов. Рекомендуемые ароматы: Burberry Goddess с нотами ванили, YSL Beauty Libre с лавандо-апельсиновым запахом, Dior Bois Talisman с кедром и ванилью, Jo Malone Blackberry & Bay с ежевикой и Chanel No5 L'Eau с цитрусовыми.
