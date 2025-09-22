Часто женщины обращают внимание не только на изысканный аромат. Не менее важным является и вид флакона. Среди всех представленных парфюмов, есть несколько флаконов, которые невозможно обойти вниманием.

Безусловно флакон делает парфюм намного привлекательнее, пишет 24 Канал со ссылкой на In Style. Благодаря красивым флаконам, духи хочется держать на заметном месте. Многие бренды создали такие флаконы, которые выходят за рамки практичности, впрочем они выглядят просто люксово.

Как выглядят красивые флаконы с духами?

Guerlain Shalimar

Этот роскошный флакон вдохновлен садами Шалимар – комплексом, который построил император Шах-Джахан в Лахоре. Флакон был создан в честь истории любви между Шах-Джаханом и его женой, которая началась в саду. Голубой флакон символизирует небо, а форма флакона - Тадж-Махал, который Джахан заказал, чтобы увековечить память своей жены, которая умерла во время родов.



Самые красивые флаконы духов / Фото In Style

Guerlain Liu

Дизайн флакона был вдохновлен портсигарами, а название уже пошло от фильма "Луи" 1926 года. Тогда женская эмансипация была в разгаре курение, считалось привилегированным.



Самые красивые флаконы духов / Фото In Style

Gumamina Odette

Парфюм с лебедем имеет невероятный вид, а его склоненная голова – воплощение кокетства. Есть белый и черный лебедь на одинаковых флаконах, который отличается только запахом.



Самые красивые флаконы духов / Фото In Style

Mugler Angel

Аромат был выпущен в 1992 году. Звездообразный флакон вышел за рамки представления духов, поэтому больше служит коллекционным предметом и произведением искусства. Аромат содержит нотки ванили, пралине и красных фруктов. Этот гурманский запах держится в моде уже более трех десятилетий.



Самые красивые флаконы духов / Фото In Style

Anna Sui Flight of Fancy

Американский модельер Анна Суй любит сочетать вычурность с базовыми вещами, сочетать старое и новое, поэтому ее ароматы не являются исключением. Парфюм в виде крышки паука является напоминанием о том, что каждый из нас может придумать собственный способ стать красивым.



Самые красивые флаконы духов / Фото In Style

Какие духи обожают женщины?