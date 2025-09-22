5 найкрасивіших флаконів парфумів за всю історію: мають неймовірний вигляд
- Флакон Guerlain Shalimar натхненний садами Шалімар і символізує історію кохання Шах-Джахана та його дружини.
- Mugler Angel має зіркоподібний флакон, який став колекційним предметом та витвором мистецтва з нотками ванілі та праліне.
Часто жінки звертають увагу не лише на вишуканий аромат. Не менш важливим є й вигляд флакона. Серед всіх представлених парфумів, є кілька флаконів, які неможливо оминути увагою.
Безумовно флакон робить парфум набагато привабливішим, пише 24 Канал з посиланням на In Style. Завдяки красивим флаконам, парфуми хочеться тримати на помітному місці. Багато брендів створили такі флакони, які виходять за рамки практичності, втім вони виглядають просто люксово.
Як виглядають красиві флакони з парфумами?
Guerlain Shalimar
Цей розкішний флакон натхненний садами Шалімар – комплексом, який збудував імператор Шах-Джахан у Лахорі. Флакон був створений на честь історії кохання між Шах-Джаханом та його дружиною, яка почалася в саду. Блакитний флакон символізує небо, а форма флакона - Тадж-Махал, який Джахан замовив, щоб увічнити пам'ять своєї дружини, яка померла під час пологів.
Найкрасивіші флакони парфумів / Фото In Style
Guerlain Liu
Дизайн флакона був натхненний портсигарами, а назва вже пішла від фільму "Луї" 1926 року. Тоді жіноча емансипація була в розпалі куріння, що вважалося привілейованим.
Найкрасивіші флакони парфумів / Фото In Style
Gumamina Odette
Парфум з лебедем має неймовірний вигляд, а його схилена голова – втілення кокетства. Є білий та чорний лебідь на однакових флаконах, який відрізняється лише запахом.
Найкрасивіші флакони парфумів / Фото In Style
Mugler Angel
Аромат був випущений у 1992 році. Зіркоподібний флакон вийшов за рамки уявлення парфумів, тож більше слугує колекційним предметом та витвором мистецтва. Аромат містить нотки ванілі, праліне й червоних фруктів. Цей гурманський запах тримається в моді вже понад три десятиліття.
Найкрасивіші флакони парфумів / Фото In Style
Anna Sui Flight of Fancy
Американська модельєрка Анна Суй любить поєднувати химерність з базовими речима, поєднувати старе й нове, тож її аромати не є винятком. Парфум у вигляді кришки павуча є нагадуванням про те, що кожен з нас може придумати власний спосіб стати красивим.
Найкрасивіші флакони парфумів / Фото In Style
Які парфуми обожнюють жінки?
- В осінню пору року жінки віддають перевагу парфумам з нотками мигдалю, такими як Parfums De Marly Valaya Exclusif та Prada Infusion d'Amande.
- Дорогий та розкішний запах мають ще кілька відомих парфумів. Рекомендовані аромати: Burberry Goddess з нотами ванілі, YSL Beauty Libre з лавандо-апельсиновим запахом, Dior Bois Talisman з кедром і ваніллю, Jo Malone Blackberry & Bay з ожиною та Chanel No5 L'Eau з цитрусовими.
Часті питання
Чому флакони парфумів важливі для їх привабливості?
Флакони роблять парфуми більш привабливими, оскільки їх хочеться тримати на видному місці – багато брендів створюють флакони, які виходять за рамки практичності й виглядають люксово.
Яка історія стоїть за дизайном флакона Guerlain Shalimar?
Флакон Guerlain Shalimar натхненний садами Шалімар, які збудував імператор Шах-Джахан у Лахорі. Його дизайн символізує історію кохання між імператором і його дружиною, а форма нагадує Тадж-Махал.
Як флакон Mugler Angel відрізняється від інших парфумів?
Флакон Mugler Angel має зіркоподібну форму, яка більше слугує колекційним предметом та витвором мистецтва – аромат містить нотки ванілі, праліне й червоних фруктів, тримаючись у моді вже понад три десятиліття.