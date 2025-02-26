В частности, "голые" платья знаменитостей обсуждают до сих пор. Это и неудивительно, ведь эти выходы вызвали большой шквал обсуждений, пишет 24 Канал.
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- "Голое" платье Рианны
В 2014 году Рианна пришла на церемонию вручения премии CFDA Fashion Awards в смелом наряде. Блестящее прозрачное платье певицы создал дизайнер Адам Селман.
Как выглядело прозрачное платье Рианны / Фото Getty Images
Платье было инкрустировано 216 тысячами блестящих кристаллов Swarovski. Образ дополнили:
- боа из меха;
- бандана с кристаллами;
- высокие перчатки;
- бриллиантовые серьги.
Под платьем можно было заметить бежевые стринги. Грудь певица решила не закрывать.
- Экстравагантное платье Роуз Мак-Хавен
В 1998 году Роуз Мак-Хавен пришла на красную дорожку VMA в очень смелом платье. Спереди наряд актрисы был изготовленный из черной сетки и украшен стразами. Спина у этого платья – полностью открыта, а ягодицы "прикрывали" тоненькие нити.
Как выглядело "голое платье" Роуз Мак-Хавен / Фото Pinterest
Дополнила образ Роуз стрингами с леопардовым принтом и мюли.
- Платье Мерлин Монро у Ким
В 2022 году Ким Кардашьян во время бала Института моды Met Gala надела знаменитое "голое" платье легендарной Мерлин Монро. Этот выход вызвал волну возмущений.
Дело в том, что Ким сбросила 7 килограммов за несколько недель, чтобы влезть в это платье. Однако этого все равно не было достаточно, чтобы оно осталось неповрежденным.
Платье Мерлин Монро на Ким Кардашьян / Фото Getty Images
- Скандальное платье Бьянки Цензори
В этом году Бьянка Цензори пришла на премию Грэмми, фактически обнаженной. Сначала она была в черной шубе, однако впоследствии началось настоящее шоу. Когда фотографы фотографировали Бьянку, она повернулась спиной и начала снимать верхнюю одежду. Под шубой у жены Канье Уэста было абсолютно прозрачное платье.
Как выглядела Бьянка Цензори на Грэмми / Фото Getty Images
Напомним! Ранее мы рассказывали об образах Бьянки Цензори, которые шокировали публику.