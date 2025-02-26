В частности, "голые" платья знаменитостей обсуждают до сих пор. Это и неудивительно, ведь эти выходы вызвали большой шквал обсуждений, пишет 24 Канал.

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"Голое" платье Рианны

В 2014 году Рианна пришла на церемонию вручения премии CFDA Fashion Awards в смелом наряде. Блестящее прозрачное платье певицы создал дизайнер Адам Селман.



Как выглядело прозрачное платье Рианны / Фото Getty Images

Платье было инкрустировано 216 тысячами блестящих кристаллов Swarovski. Образ дополнили:

боа из меха;

бандана с кристаллами;

высокие перчатки;

бриллиантовые серьги.

Под платьем можно было заметить бежевые стринги. Грудь певица решила не закрывать.

Экстравагантное платье Роуз Мак-Хавен

В 1998 году Роуз Мак-Хавен пришла на красную дорожку VMA в очень смелом платье. Спереди наряд актрисы был изготовленный из черной сетки и украшен стразами. Спина у этого платья – полностью открыта, а ягодицы "прикрывали" тоненькие нити.



Как выглядело "голое платье" Роуз Мак-Хавен / Фото Pinterest

Дополнила образ Роуз стрингами с леопардовым принтом и мюли.

Платье Мерлин Монро у Ким

В 2022 году Ким Кардашьян во время бала Института моды Met Gala надела знаменитое "голое" платье легендарной Мерлин Монро. Этот выход вызвал волну возмущений.

Дело в том, что Ким сбросила 7 килограммов за несколько недель, чтобы влезть в это платье. Однако этого все равно не было достаточно, чтобы оно осталось неповрежденным.



Платье Мерлин Монро на Ким Кардашьян / Фото Getty Images

Скандальное платье Бьянки Цензори

В этом году Бьянка Цензори пришла на премию Грэмми, фактически обнаженной. Сначала она была в черной шубе, однако впоследствии началось настоящее шоу. Когда фотографы фотографировали Бьянку, она повернулась спиной и начала снимать верхнюю одежду. Под шубой у жены Канье Уэста было абсолютно прозрачное платье.



Как выглядела Бьянка Цензори на Грэмми / Фото Getty Images

Напомним! Ранее мы рассказывали об образах Бьянки Цензори, которые шокировали публику.