Отеки лица исчезнут за 5 минут: секретный прием для омоложения

После бессонной ночи на лице могут появляться отеки. Чтобы избежать их, не обязательно прибегать к использованию специальных средств. Важно лишь воспользоваться лимфодренажным массажем для лица, который используют многие звезды.

Он достаточно простой и действенный, поэтому его часто делают такие знаменитости как Шер или Наоми Кэмпбелл, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine. Все, что вам нужно – это обычная металлическая ложка и несколько минут свободного времени. Простой трюк поможет сделать кожу свежей и тонизированной. Процедура займет не более 5 минут.

Читайте также Лунный календарь красоты на декабрь: лучшие дни для маникюра и других процедур

Как снять отеки лица?

Лимфодренажный массаж полезен тем, что помогает избавиться от избыточной жидкости, уменьшить утренние отеки и улучшить цвет лица. А усиленная микроциркуляция сделает кожу сияющей и упругой.

Для того, чтобы самостоятельно сделать массаж, нужно придерживаться нескольких простых шагов.

Охладите ложку. Перед процедурой ложку нужно положить в холодильник. Именно холод быстро снимет отечность и подарит приятный тонизирующий эффект.

Подготовьте кожу. Очистите лицо и нанесите сыворотку, чтобы ложка лучше скользила.

Проработайте линии массажа. Ложку надо легко прижимать к коже и вести движения вверх – от подбородка и к скулам, а потом от щек – к вискам, завершив процедуру серединой части лба.

Нежная зона под глазами. Кончиком ложки аккуратно проработайте веки. Это поможет уменьшить припухлость и освежить взгляд.

Завершение. После процедуры помойте ложку и положите обратно в холодильник, чтобы она охладилась до следующего раза.

Как сделать лимфодренажный массаж: смотрите видео

А еще обратите внимание на то, что зимой важно наносить на лицо густой крем и носить шапку, шарф и перчатки для защиты от холода и ветра, пишет Shots Magazine. Избегание горячей воды, использование увлажнителя воздуха и питье достаточного количества воды помогут поддерживать кожу в хорошем состоянии.

Какие еще бьюти-новинки стоит знать?