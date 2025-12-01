Набряки обличчя зникнуть за 5 хвилин: секретний прийом для омолодження

Після безсонної ночі на обличчі можуть з’являтися набряки. Щоб уникнути їх, не обов’язково вдаватися до використання спеціальних засобів. Важливо лише скористатися лімфодренажним масажем для обличчя, який використовують багато зірок.

Він досить простий та дієвий, тож його часто роблять такі знаменитості як Шер чи Наомі Кемпбелл, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. Усе, що вам потрібно – це звичайна металева ложка та кілька хвилин вільного часу. Простий трюк допоможе зробити шкіру свіжою й тонізованою. Процедура займе не більше 5 хвилин.

Як зняти набряки обличчя?

Лімфодренажний масаж корисний тим, що допомагає позбутися надлишкової рідини, зменшити ранкові набряки та покращити колір обличчя. А посилена мікроциркуляція зробить шкіру сяючою та пружною.

Для того, щоб самостійно зробити масаж, потрібно дотримуватися кількох простих кроків.

Охолодіть ложку. Перед процедурою ложку потрібно покласти в холодильник. Саме холод швидко зніме набряклість та подарує приємний тонізувальний ефект.

Підготуйте шкіру. Очистіть обличчя й нанесіть сироватку, щоб ложка краще ковзала.

Пропрацюйте лінії масажу. Ложку треба легко притискати до шкіри й вести рухи вгору – від підборіддя і до вилиць, а тоді від щік – до скронь, завершивши процедуру серединою частини лоба.

Ніжна зона під очима. Кінчиком ложки акуратно пропрацюйте повіки. Це допоможе зменшити припухлість та освіжити погляд.

Завершення. Після процедури помийте ложку й покладіть назад в холодильник, щоб вона охолодилась до наступного разу.

Як зробити лімфодренажний масаж: дивіться відео

А ще зверніть увагу на те, що взимку важливо наносити на обличчя густий крем і носити шапку, шарф та рукавиці для захисту від холоду та вітру, пише Shots Magazine. Уникання гарячої води, використання зволожувача повітря та пиття достатньої кількості води допоможуть підтримувати шкіру у доброму стані.

