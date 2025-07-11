Новый ногтевой тренд лета 2025: его уже делают все модницы
- Новый тренд "стеклянные ногти" зародился в Южной Корее.
- Стеклянные ногти имеют натуральный цвет, деликатный вид и хорошо сочетаются с декоративными элементами, такими как стразы.
Сейчас в моду вошли Glass nails. Это достойная замена glazed donut nails. Так называемые "стеклянные ногти" – логическое продолжение трендового эффекта кожи glass skin.
Стеклянные ногти являются прямым синонимом элегантности. Они имеют идеальную гладкую поверхность и сдержанный блеск, сообщает 24 Канал со ссылкой на Vogue.
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Как выглядят модные стеклянные ногти
Обычно стеклянные ногти имеют "натуральный" цвет. Они довольно деликатные и сдержанные.
Тренд на такие ногти зародился в Южной Корее. Несмотря на то, что этот маникюр выглядит довольно легким, выполнить его не так уж и просто:
- сначала необходимо нанести базу;
- далее нужно нанести тонкий слой хромированного покрытия;
- поверх все покрывается объемной гелевой структурой (так называемый слой геля);
- завершается все прозрачным топом.
Эти ногти выглядят просто невероятно. Стоит отметить, что они не только привлекательные, а также очень практичные и подойдут под любой образ.
Обратите внимание! Такой маникюр прекрасно компонуется с различными украшениями для ногтей. В частности, стразами.