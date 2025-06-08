Летний маникюр в розовых тонах: перед этой красотой невозможно устоять
- Розовый цвет является трендом летнего сезона 2025.
- Стильные идеи маникюра включают дизайн с крылышком бабочки и оригинальный френч с сухими цветами.
Лето – прекрасное время, чтобы попробовать что-то новенькое. В том числе и новый дизайн маникюра. Тем более, что сейчас в тренде много интересных идей.
Именно розовый покорил нынешние подиумы. Можно смело сказать, что этот цвет – тренд сезона, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.
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Идеи стильного маникюра для лета 2025 года
- С крылышками бабочки
Этот дизайн невероятно красивый. Хрупкое крылышко бабочки выглядит по-настоящему волшебно. "Магичности" этому дизайну добавляют блестки.
- Стильный градиент
С помощью такого эффекта можно совместить сразу несколько любимых оттенков. Не бойтесь комбинировать даже контрастные цвета, они будут выглядеть одинаково стильно.
- "Аура"
Дизайн в стиле ауры был невероятно трендовым еще в начале 2025 года. Сейчас он также в моде.
- Полупрозрачный однотон
Необязательно делать ногти очень яркими. Стильно будет выглядеть и полупрозрачный лак с эффектом неона.
- С живыми цветами
Любимый всеми френч можно сделать очень оригинальным, если вместо стандартной полоски использовать засушенный сухой цветок. Приобрести такой декор легко в специализированном магазине.
Вместо сухого цветка можно использовать наклейки. Также хорошо будет выглядеть рисунок в таком стиле.