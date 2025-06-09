Забудьте о типичном френче: именно этот маникюр вы должны сделать летом

Летом обязательно стоит пробовать что-то новенькое. В частности, это отличное время, чтобы поэкспериментировать с маникюром.

Если вы предпочитаете френч, вам стоит рассмотреть вариации такого дизайна. Благодаря незаурядной фантазии нейл-мастеров этот маникюр может выглядеть очень оригинально, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

Читайте также Розовая лента в волосах: что это значит на самом деле

Креативные варианты френча, которые стоит попробовать летом 2025 года

В цветах радуги

Френч можно сделать разноцветным. Не бойтесь сочетать контрастные оттенки, благодаря одинаковой основе они будут выглядеть гармонично.

Хромовый френч

Вместо привычной нейтральной основы, добавьте эффект хрома. Таким образом ногти будут выглядеть чрезвычайно оригинально.

Френч необычной формы

Необязательно, чтобы френч был в виде привычной полоски по краю ногтя. Можно изменить форму такого дизайна, дабы он выглядел оригинальнее.

Френч на несколько полосок

Забудьте о привычной форме френча и добавьте немного креатива. Классическую полоску можно превратить в часть большой композиции.

Добавьте оригинальные рисунки или наклейки. Эффект объема создадут фигурки и стразы.