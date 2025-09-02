После 40+ лет большинство женщин прибегают к смене образа, поэтому в это время очень важно подобрать правильную прическу, которая подчеркнет все достоинства и скроет недостатки.

Парикмахер-колорист и основательница студии красоты Mamamlonda Лилия Кирдяк рассказала, как не ошибиться с выбором стрижки и выбрать именно то, что подойдет всем 40-летним женщинам, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу блогера.

Какую стрижку не стоит делать после 40+ лет?

После 40 и 50 лет стоит избегать очень длинных волос. Такая длина красиво смотрится на молодых девушках, но в старшем возрасте длинные волосы выглядят неэстетично,

– отметила Лилия Кирдяк.

По словам парикмахера-колориста, уже после 40 лет волосы теряют эластичность, становятся тусклыми, поэтому лучше выбрать короткую стрижку, которая гораздо больше подойдет к лицу и визуально даже сможет омолодить вид.



После 40 и 50 лет стоит избегать длинных волос / Фото Pinterest

Какие прически старят после 40+ лет?

Кроме длинных распущенных волос, в старшем возрасте стоит избегать собранных волос в пучок или хвост. Такая прическа подчеркнет морщины и создаст не совсем уместный вид, который только подчеркнет внимание на зрелости кожи.

Ровная челка способна скрыть возрастные изменения на лбу, но автоматически добавляет возраста. В старшем возрасте лучше делать челку-шторку, которая придаст прическе изюминку и омолодит вид.