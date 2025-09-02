Какая прическа старит женщин после 40+ лет: Лилия Кирдяк рассказала, чего надо избегать
- Лилия Кирдяк рекомендует избегать очень длинных волос после 40 лет, ведь они могут выглядеть неэстетично из-за потери эластичности и тусклости.
- Ровная челка также может добавить возраста, поэтому лучше выбрать челку-шторку, которая омолодит вид.
После 40+ лет большинство женщин прибегают к смене образа, поэтому в это время очень важно подобрать правильную прическу, которая подчеркнет все достоинства и скроет недостатки.
Парикмахер-колорист и основательница студии красоты Mamamlonda Лилия Кирдяк рассказала, как не ошибиться с выбором стрижки и выбрать именно то, что подойдет всем 40-летним женщинам, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу блогера.
Какую стрижку не стоит делать после 40+ лет?
После 40 и 50 лет стоит избегать очень длинных волос. Такая длина красиво смотрится на молодых девушках, но в старшем возрасте длинные волосы выглядят неэстетично,
– отметила Лилия Кирдяк.
По словам парикмахера-колориста, уже после 40 лет волосы теряют эластичность, становятся тусклыми, поэтому лучше выбрать короткую стрижку, которая гораздо больше подойдет к лицу и визуально даже сможет омолодить вид.
После 40 и 50 лет стоит избегать длинных волос / Фото Pinterest
Какие прически старят после 40+ лет?
Кроме длинных распущенных волос, в старшем возрасте стоит избегать собранных волос в пучок или хвост. Такая прическа подчеркнет морщины и создаст не совсем уместный вид, который только подчеркнет внимание на зрелости кожи.
Ровная челка способна скрыть возрастные изменения на лбу, но автоматически добавляет возраста. В старшем возрасте лучше делать челку-шторку, которая придаст прическе изюминку и омолодит вид.
