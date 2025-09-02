Яка зачіска старить жінок після 40+ років: Лілія Кірдяк розповіла, чого треба уникати
- Лілія Кірдяк рекомендує уникати дуже довгого волосся після 40 років, адже воно може виглядати неестетично через втрату еластичності та тьмяність.
- Рівний чубчик також може додати віку, тому краще обрати чубчик-шторку, який омолодить вигляд.
Після 40+ років більшість жінок вдаються до зміни образу, тому в цей час дуже важливо підібрати правильну зачіску, яка підкреслить всі переваги та приховає недоліки.
Перукар-колористка та засновниця студії краси Mamamlonda Лілія Кірдяк розповіла, як не помилитися з вибором стрижки та обрати саме те, що пасуватиме всім 40-річним жінкам, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку блогерки.
Яку стрижку не варто робити після 40+ років?
Після 40 та 50 років варто уникати дуже довгого волосся. Така довжина красиво виглядає на молодих дівчатах, але в старшому віці довге волосся має неестетичний вигляд,
– зазначила Лілія Кірдяк.
За словами перукарки-колористки, вже після 40 років волосся втрачає еластичність, стає тьмяним, тому краще обрати коротшу стрижку, яка набагато більше пасуватиме до обличчя й візуально навіть зможе омолодити вигляд.
Після 40 та 50 років варто уникати довгого волосся / Фото Pinterest
Які зачіски старять після 40+ років?
Окрім довгого розпущеного волосся, у старшому віці варто уникати зібраного волосся в пучок чи хвіст. Така зачіска підкреслить зморшки та створить не зовсім доречний вигляд, який лише підкреслить увагу на зрілості шкіри.
Рівний чубчик здатен приховати вікові зміни на чоло, але автоматично додає віку. У старшому віці краще робити чубчик-шторку, який додасть зачісці родзинки й омолодить вигляд.
