Похудеть без всяких усилий возможно, если знать это

Приближается летняя пора. Многие сейчас ищут быстрые и эффективные методы для похудения.

Как показывает практика, похудеть без диет возможно. Для этого нужно только правильно спать, сообщает 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Как нужно спать, чтобы худеть

Термином revenge bedtime procrastination обозначают поведение человека, который сознательно оттягивает момент, когда ляжет спать. Таким образом он пытается продлить день и что-то успеть.

То есть, этот человек несмотря на то, что он сонный, смотрит сериал, сидит в соцсетях или занимается чем-то другим, чтобы почувствовать быстрое (мгновенное) удовольствие. Из-за такого поведения и формируется хронический недосып.



Как недосып влияет на фигуру / Фото Pexels

Недостаточное количество сна провоцирует переедание. Особенно в таком случае "тянет" на сладкое и жирное.

К тому же именно во время сна происходит много важных процессов в организме. Например, снижается уровень кортизола – гормона стресса.

Люди, которые спят только 6 часов в сутки, имеют на 23% выше риск иметь избыточный вес, а если продолжительность сна снижается до менее 6 часов, этот риск возрастает до 73%. Одной из причин является снижение выработки лептина и увеличение секреции грелина. Кроме того, недосып снижает уровень нейромедиатора, который отвечает за физическую активность и затраты энергии,

– говорится в исследовании клиники Mayo.



Как сбросить вес без диет / Фото Pexels

Соответственно, чтобы худеть и не переедать, нужно просто достаточно спать.

Как перестать откладывать сон: