Популярные арабские парфюмы популярные арабские духи: 5 изумительных восточных ароматов
- Арабские духи отличаются высокой концентрацией, стойкостью и эстетическими флаконами, которые напоминают произведения искусства.
- Среди популярных ароматов: Petra от Lattafa Perfumes, Azalea от Attar Collection, Ebony Fume от Fragrance World, Raw Human от Lattafa Perfumes, Opulent Dubai от Lattafa Perfumes, каждый из которых имеет уникальные ноты.
Арабские духи привлекают тех, кто хочет благоухать характерными восточными ароматами. Традиционные духи Ближнего Востока окутаны композицией из уду, мускуса, амбры и различных специй. Среди всех остальных парфюмов они отличаются высокой концентрацией и стойкостью.
Женщин часто привлекают арабские духи не только благодаря запахам, но и эстетикой флаконов, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Arabian Perfumes.
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Какие восточные ароматы можно выбрать?
Арабские духи визуально настолько красивы, что эти флаконы способны напоминать произведения искусства. Ароматы Востока привлекают тех, кто хочет пахнуть роскошью. В подборке расскажем о нескольких арабских парфюмах, которые способны поразить невероятным запахом.
Petra от Lattafa Perfumes
В этом аромате невероятно красивое сочетание нот. Запах наполнен ромом и сливой, туберозой, кокосом, ванилью, пралине и мускусом.
Azalea от Attar Collection
Верхние ноты аромата состоят из иланг-иланга, орхидеи и цедры лимона. Ноты сердца дополнены гелиотропом, марципаном, ванилью и розой, а вот базовые ноты состоят из белого мускуса и сандала.
Ebony Fume от Fragrance World
Парфюм подойдет тем, кто любит древесный амбровый аромат, переплетенный с ладаном, черным перцем, кожей и смолами. Аромат дополняет листья фиалки, можжевеловое масло и дерево гуаяк.
Raw Human от Lattafa Perfumes
Восточный парфюм наполнен фруктово-кожаным запахом. В аромате присутствует запах абрикоса, сливы, розового перца, османтуса, кожи и олибанума.
Opulent Dubai от Lattafa Perfumes
Аромат подойдет женщинам, которые любят фруктово-цветочные запахи. Парфюм окутан ароматом манго, лимона, грейпфрута, имбиря, жасмина, кедра и фиалки. Базовые ноты состоят из древесных нот и дубового мха.
К слову, мы рассказали, какими ароматами пахнут богатые женщины. Эти духи отличаются стойкостью и способностью создавать впечатляющую ольфакторную ауру.