Иногда вместо лонгсливов или футболок хочется надеть красивую блузу. Эта вещь настолько самодостаточна, что ее остается только совместить со штанами, джинсами или юбкой. Для тех, кто планирует обновить гардероб рекомендуем обратить внимание на изысканные варианты.

В этом году на подиумы вернулись блузы в стиле 90-х годов, которые когда-то носили Кейт Мосс и Линда Евангелиста, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Винтажные корсетные или атласные вещи снова становятся актуальными.

Какие блузы в моде в этом году?

Корсетные блузы

Блуза в корсетном стиле отличается изяществом, соблазнительностью и элегантностью. Выбирайте такую вещь на осень вместо открытого корсета, который мы все носили этим летом.



Красивые блузы на осень 2025 / Фото Vogue

Шелковые блузы

В 1990-х годах все модницы носили шелковые блузы, которые выглядели просто роскошно. Элегантные блузы из атласа всегда были в моде, но в 2025 году они приобретут особый вес.



Красивые блузы на осень 2025 / Фото Vogue

Блузы в бельевом стиле

Такие красивые блузы выглядят изысканно и дорого. Несмотря на особый шик, их можно носить со штанами, джинсами или юбкой. Обычно блуза в бельевом стиле должна быть из сатина или шелка, с добавлением кружева.



Красивые блузы на осень 2025 / Фото Vogue

Издание Vogue Polska отмечает, что в моде в этом году также блузы в стиле бохо, с изысканной драпировкой, в утилитарном стиле или с элегантными воротничками. Для тех, кто любит выделяться и экспериментировать, стоит обратить внимание на кожаные блузы в черном, бордовом или карамельном оттенке.

Какие брюки в моде этой осенью?