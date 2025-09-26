Три найкрасивіших блузи на осінь: будете носити їх завжди
- Модними цього року є корсетні, шовкові та блузи в білизняному стилі, які повертаються з 90-х років.
- Також актуальні блузи в стилі бохо, з драпіруванням, утилітарному стилі та шкіряні блузи у різних відтінках.
Часом замість лонгслівів чи футболок хочеться одягнути красиву блузу. Ця річ є настільки самодостатньою, що її залишається лише поєднати зі штанами, джинсами чи спідницею. Для тих, хто планує оновити гардероб рекомендуємо звернути увагу на вишукані варіанти.
Цього року на подіуми повернулися блузи в стилі 90-х років, які колись носили Кейт Мосс та Лінда Євангеліста, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Вінтажні корсетні чи атласні речі знову стають актуальними.
Читайте також 5 модних джинсів, які будуть на піку популярності до кінця року
Які блузи в моді цього року?
Корсетні блузи
Блуза в корсетному стилі вирізняється витонченістю, спокусливістю та елегантністю. Обирайте таку річ на осінь замість відкритого корсету, який ми всі носили цього літа.
Красиві блузи на осінь 2025 / Фото Vogue
Шовкові блузи
У 1990-х роках всі модниці носили шовкові блузи, які виглядали просто розкішно. Елегантні блузи з атласу завжди були в моді, але у 2025 році вони набудуть особливої ваги.
Красиві блузи на осінь 2025 / Фото Vogue
Блузи в білизняному стилі
Такі красиві блузи виглядають вишукано й дорого. Попри особливий шик, їх можна носити зі штанами, джинсами чи спідницею. Зазвичай блуза в білизняному стилі повинна бути з сатину чи шовку, з додаванням мережива.
Красиві блузи на осінь 2025 / Фото Vogue
Видання Vogue Polska зазначає, що в моді цього року також блузи в стилі бохо, з вишуканим драпіруванням, в утилітарному стилі чи з елегантними комірцями. Для тих, хто любить виділятися й експериментувати, варто звернути увагу на шкіряні блузи в чорному, бордовому чи карамельному відтінку.
Які штани в моді цієї осені?
Цієї осені будуть популярні балонові штани, штани слім, штани з широкими штанинами, штани з тваринним принтом, та оксамитові штани.
Кожна модель штанів має свої унікальні риси, такі як низька талія, тваринні візерунки або оксамитовий матеріал, які додають стильності та різноманітності до осіннього гардероба.
Часті питання
Які стилі блуз повернулися в моду цього року?
Цього року на подіуми повернулися блузи в стилі 90-х років — корсетні та атласні речі, які носили Кейт Мосс та Лінда Євангеліста.
Які блузи вважаються актуальними для осені 2025 року?
На осінь 2025 року актуальними є корсетні блузи, шовкові блузи та блузи в білизняному стилі — всі вони вирізняються елегантністю й витонченістю.
Які ще стилі блуз варто розглянути модницям цього року?
Цього року модниці можуть звернути увагу на блузи в стилі бохо, з вишуканим драпіруванням, в утилітарному стилі чи з елегантними комірцями, а також на шкіряні блузи в різних відтінках.