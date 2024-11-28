Парфюмы, от которых в восторге все женщины: эти ароматы покорили сердца миллионов

Каждая женщина хочет иметь свой особенный аромат, который будет характерен именно ее личности. Среди всех вариантов найти что-то свое достаточно сложно, поскольку многообразие просто поражает. Впрочем, парфюмеры вывели определенное количество парфюмов, которые успели покорить огромное количество женщин.

Об этих ароматах модницы не перестают говорить, потому что они действительно имеют невероятный запах и влюбляют в себя с первых секунд, пишет 24 Канал. Некоторые духи стали настоящими иконами, которые узнают в любом уголке мира. Они больше всего продаются в магазинах и не теряют популярности.

Обратите внимание 5 духов для женщин на зиму: ароматы, которые влюбляют в себя с первых нот

Аромат является прекрасным завершением образа, поэтому является столь важным, как украшения и аксессуары. Если хотите обновить свою зимнюю парфюмерную коллекцию, советуем сосредоточиться на четырех самых узнаваемых ароматах.

Dolce & Gabbana "L'Imperatrice"

Эти духи подойдут для женщин, которые любят цветочный и сладкий аромат. Парфюм был выпущен еще в 2009 году, но до сих пор не теряет своей популярности. Верхние ноты парфюма насыщенные киви, ревинем и розовым перцем. Средние ноты состоят из арбуза, цикламена и жасмина, а ноты базы – это дерево лимона, мускус и сандал.



Духи, которые обожают женщины / Фото Pinterest

Gucci "Bloom"

Начальная нота представлена из нежной туберозы, которая имеет изысканный запах. Сердце парфюма насыщенное жасмином и самбаком, а за бархатный шлейф отвечает корень ириса. Аромат подойдет для тех женщин, которые любят выразительный и насыщенный запах цветочного букета.



Духи, которые обожают женщины / Фото Pinterest

Lancôme "La Vie Est Belle"

Лучшие парфюмеры Франции соединили аристократический ирис с нотами пралине и ванили. Начальные ноты открывают запах черной смородины и спелой груши. Далее раскрывается аромат ириса с акцентами жасмина и цветков апельсина, а финальную часть закрывает сладкое пралине с пудровой ванилью и пачули.



Духи, которые обожают женщины / Фото Pinterest

Yves Saint Laurent "Black Opium"

Этот парфюм известен многим женщинам. Он состоит из сладкой смеси кофе и ванили. Верхние ноты аромата состоят из итальянской сливы, кориандра, цитруса, перца, мандарина, гвоздики и бергамота. Сердце парфюма наполнено жасмином, ландышами, персиком и розами. Базовые ноты закрывает сандал, амбра и корица. Одного нажатия будет достаточно, чтобы парфюм продержался весь день.



Духи, которые обожают женщины / Фото Pinterest