Мы любим духи за то, что они способны пробуждать у нас воспоминания, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Несмотря на то, что существует много летних духов с запахом цветов или цитрусовых, сладкие и сливочные аккорды кокоса имеют особый запах.

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В подборке собраны такие духи, которые понравятся даже тем, кто не любит запах тропического фрукта, поскольку в аромате собрано немало других интересных оттенков.

Tom Ford – Soleil Blanc

Аромат открывается букетом цветов с нежными оттенками кокоса и фисташек. Этот парфюм многим точно напомнит море, поскольку считается одной из лучших летних композиций.



Ароматы, которые пахнут кокосом / Фото In Jounal

Mugler Alien – Goddess

Доминирующими нотами этого парфюма является ваниль, бергамот, жасмин и кокос. Эксперты говорят, что запах довольно свежий и летний, поэтому идеально подойдет для теплых дней.



Духи с запахом кокоса / Фото In Jounal

Maison Margiela – Replica Beach Walk

Этот аромат способен перенести вас на самый красивый пляж. Запах сочетает в себе кокосовые ноты, которые перекликаются с цветочными, древесными ароматами. Далее открываются нотки цитрусового лимона и бергамота, а композицию дополняет кокосовое молоко, мускус, гелиотроп, розовый перец и иланг-иланг.



Ароматы, которые пахнут кокосом / Фото In Jounal

Estée Lauder – Bronze Goddess

Парфюм имеет доминирующую ноту соленой ванили, которую дополняет бергамот, имбирь и мандарин. Далее композицию окутывает индийский жасмин, сливочный кокос, а базу составляет ваниль, амбра и мускус.



Духи с запахом кокоса / Фото In Jounal

Byredo – Velvet Haze

Запах этого парфюма может напомнить аромат в воздухе, который мы чувствуем перед летним дождем. Свежести этому парфюму придает кокосовая вода, листья пачули и мускус, которые прекрасно сочетаются с древесными нотами.



Ароматы, которые пахнут кокосом / Фото In Jounal

Кстати, недавно мы рассказывали о духи, которые пахнут цитрусовыми, поэтому советуем обратить на них внимание.