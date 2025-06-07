Ми любимо парфуми за те, що вони здатні пробуджувати у нас спогади, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Попри те, що існує багато літніх парфумів із запахом квітів чи цитрусових, солодкі та вершкові акорди кокоса мають особливий запах.

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У добірці зібрані такі парфуми, які сподобаються навіть тим, хто не любить запах тропічного фрукта, оскільки в ароматі зібрано чимало інших цікавих відтінків.

Tom Ford – Soleil Blanc

Аромат відкривається букетом квітів з ніжними відтінками кокоса й фісташок. Цей парфум багатьом точно нагадає море, оскільки вважається однією з найкращих літніх композицій.



Аромати, які пахнуть кокосом / Фото In Jounal

Mugler Alien – Goddess

Домінуючими нотами цього парфуму є ваніль, бергамот, жасмин та кокос. Експерти кажуть, що запах є доволі свіжим та літнім, тому ідеально підійде для теплих днів.



Парфуми із запахом кокоса / Фото In Jounal

Maison Margiela – Replica Beach Walk

Цей аромат здатен перенести вас на найкрасивіший пляж. Запах поєднує в собі кокосові ноти, які перегукуються з квітковими, деревними ароматами. Далі відкриваються нотки цитрусового лимона та бергамота, а композицію доповнює кокосове молоко, мускус, геліотроп, рожевий перець та іланг-іланг.



Аромати, які пахнуть кокосом / Фото In Jounal

Estée Lauder – Bronze Goddess

Парфум має домінуючу ноту солоної ванілі, яку доповнює бергамот, імбир та мандарин. Далі композицію огортає індійський жасмин, вершковий кокос, а базу складає ваніль, амбра та мускус.



Парфуми із запахом кокоса / Фото In Jounal

Byredo – Velvet Haze

Запах цього парфуму може нагадати аромат в повітрі, який ми відчуваємо перед літнім дощем. Свіжості цьому парфуму надає кокосова вода, листя пачулі та мускус, які чудово поєднуються з деревними нотами.



Аромати, які пахнуть кокосом / Фото In Jounal

До речі, нещодавно ми розповідали про парфуми, які пахнуть цитрусовими, тому радимо звернути на них увагу.