5 лучших нишевых парфюмов на лето: уникальные и чувственные ароматы

Рынок парфюмерии настолько быстро растет, что может вскоре даже превзойти уход за кожей. Несмотря на то, что дизайнерские духи в магазинах очень популярны, нишевые композиции тоже находятся в центре внимания.

Ароматы наполнены определенными специфическими нотами, которые долго держатся на коже и предназначены для настоящих ценителей особых запахов, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Нишевые духи получили настоящую армию поклонников среди представителей поколения Z.

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Какие нишевые духи в моде в 2025 году?

В тиктоке самым популярным запросом является именно поиск нишевых ароматов, поэтому в материале расскажем о нескольких парфюмах, на которые стоит обратить внимание.

Летом большая часть женщин пользуются ароматами, которые содержат нотки цитрусовых, морской соли, ваниль или мускус. Нишевые духи сочетаются древесными и цветочными нотами.

Parfums de Marly – Meliora EDP

Этот аромат является лучшим для летнего сезона. В нем переплетен коктейль цветочных и фруктовых нот со сладко-древесно-мускусной основой, поэтому парфюм достаточно стойкий. В композиции присутствуют ноты смородины, розы, жасминового чая, иланг-иланга, а база состоит из ванили, кедра и мускуса.



Лучшие нишевые духи / Фото Pinterest

Maison Francis Kurkdjian – Aqua Universalis Forte EDP

Парфюм имеет идеальный баланс фруктовых, цветочных и землистых тонов. Верхние ноты окутаны бергамотом и лимоном из региона Амальфи, в сердце содержится жасмин и роза, а база состоит из мускуса и древесных аккордов. Парфюм пахнет летом в Италии и имеет невероятный цитрусовый аромат.



Лучшие нишевые духи / Фото Pinterest

Acqua di Parma – Blu Mediterraneo Mandorlo di Sicilia EDT

Сладко-освежающий парфюм идеально подойдет для летних дней. Аромат начинается с цитрусовых нот аниса, бергамота и апельсина. Также парфюм имеет запах средиземноморского зеленого миндаля и иланг-иланга. Базу дополняют ноты кедра, ванили и белого мускуса.



Лучшие нишевые духи / Фото Pinterest

Byredo – Sundazed EDP

Аромат окутан запахом калифорнийского лимона и мандарина. Далее следует запах белых цветов и сладко-мускусной базы.



Лучшие нишевые духи / Фото Pinterest

Tom Ford – Soleil Blanc EDP

Парфюм имеет запах белых цветов, кокоса и фисташек. Этот запах имеет очень нежный запах, который способен перенести в отпуск где-то на частном острове.



Лучшие нишевые духи / Фото Pinterest

К слову, есть несколько летних духов, которые имеют невероятный аромат, что влюбит в себя с первых минут. Какие духи на лето являются лучшими – читайте в нашем материале.