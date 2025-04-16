Актуальным в этом году считается классический маникюр, элегантный, или с веселым дизайном, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle. В тренде остается минималистичный маникюр в стиле clean girl и немало вариаций на тему прозрачных и пастельных цветов.

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Какой маникюр в тренде в 2025 году

Закрепился среди самых популярных весенних дизайнов французский маникюр. Сейчас актуальным становится маникюр с блестками и перламутровые ногти. Есть еще несколько весенних идей для дизайна ногтей, которые точно вам понравятся.

Цветочные ногти

Такой маникюр является классикой, которая никогда не надоедает. Для создания особого маникюра, можете выбирать ретроцветы как с винтажных обоев, выбирая молочную или розовую базу.



Красивые дизайны ногтей на весну 2025 / Фото Elle

Цветные точки

Простые линии, геометрические фигуры или минималистичные акценты господствуют среди трендов маникюра на весну 2025. Синий, желтый или зеленый маникюр с узорами могут выбирать те, кому уже надоела бежевая палитра.



Красивые дизайны ногтей на весну 2025 / Фото Elle

Металлический френч

В весеннем маникюре присутствуют металлические акценты. Золотые или серебряные детали добавляют образу утонченного шика в сочетании с элегантным френчем. Дизайны в виде тонких линий на кончиках ногтей идеально сочетаются с пастельными тонами.



Красивые дизайны ногтей на весну 2025 / Фото Elle

Перламутрово-розовые ногти

Этот маникюр является одним из самых ярких трендов весны. Переливающийся маникюр прекрасно отражает свет и является стильным, элегантным и загадочным.



Красивые дизайны ногтей на весну 2025 / Фото Elle

3-D узор на ногтях

Объемные украшения придают ногтям уникальный характер и глубину, притягивают взгляд и прекрасно выделяются среди других стилей. Аэрография или акриловые элементы с трехмерными дизайнами создают незабываемые композиции.



Красивые дизайны ногтей на весну 2025 / Фото Elle

Стоит знать и то, что настоящим хитом этого года считается натуральный маникюр. Это и неудивительно, ведь он выглядит очень изысканно и по-настоящему "дорого". Как сделать идеальными натуральные ногти читайте в нашем материале.