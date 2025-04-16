Актуальним цього року вважається класичний манікюр, елегантний, чи з веселим дизайном, пише 24 Канал з посиланням на Elle. У тренді залишається мінімалістичний манікюр в стилі clean girl й чимало варіацій на тему прозорих та пастельних кольорів.

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Який манікюр в тренді у 2025 році

Закріпився серед найпопулярніших весняних дизайнів французький манікюр. Зараз актуальним стає манікюр з блискітками й перламутрові нігті. Є ще кілька весняних ідей для дизайну нігтів, які точно вам сподобаються.

Квіткові нігті

Такий манікюр є класикою, яка ніколи не набридає. Для створення особливого манікюру, можете обирати ретроквіти як з вінтажних шпалер, обираючи молочну чи рожеву базу.



Красиві дизайни нігтів на весну 2025 / Фото Elle

Кольорові крапки

Прості лінії, геометричні фігури чи мінімалістичні акценти панують серед трендів манікюру на весну 2025. Синій, жовтий чи зелений манікюр з візерунками можуть обирати ті, кому вже набридла бежева палітра.



Красиві дизайни нігтів на весну 2025 / Фото Elle

Металевий френч

У весняному манікюрі присутні металеві акценти. Золоті чи срібні деталі додають образу витонченого шику в поєднанні з елегантним френчем. Дизайни у вигляді тонких ліній на кінчиках нігтів ідеально поєднуються з пастельними тонами.



Красиві дизайни нігтів на весну 2025 / Фото Elle

Перламутрово-рожеві нігті

Цей манікюр є одним з найяскравіших трендів весни. Переливчастий манікюр чудово відбиває світло та є стильним, елегантним й загадковим.



Красиві дизайни нігтів на весну 2025 / Фото Elle

3-D візерунок на нігтях

Об’ємні прикраси надають нігтям унікального характеру й глибини, притягують погляд та чудово виділяються серед інших стилів. Аерографія чи акрилові елементи з тривимірними дизайнами створюють незабутні композиції.



Красиві дизайни нігтів на весну 2025 / Фото Elle

Варто знати й те, що справжнім хітом цього року вважається натуральний манікюр. Це і не дивно, адже він виглядає дуже вишукано і по-справжньому "дорого". Як зробити ідеальними натуральні нігті читайте в нашому матеріалі.