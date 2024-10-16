Самые красивые юбки для холодной поры: их захотят все девушки

Осенью или зимой не стоит отказываться от юбок, поскольку благодаря им мы можем создать немало интересных аутфитов. Стилисты уже определили самые популярные модели, которые стоит приобрести на этот сезон.

На подиумах наблюдается определенное выравнивание баланса между брюками и юбками, пишет Harper's Bazaar. Бренды демонстрируют различные фасоны юбок в большом количестве, поскольку в холодное время они прекрасно стилизуются с лонгсливами, свитерами или блузами.

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Длина миди

Такая длина юбки является одной из самых популярных в этом сезоне. Она имеет стильный вид и удачно довершает сапоги до колен. Юбка в длине миди прячет ноги от холода и является комфортной во время дождя, в отличие от юбки макси.



Стильные юбки осени 2024 / Фото Harper's Bazaar

Юбка карандаш

Классическая юбка-карандаш – классика делового стиля. Ее до сих пор обожают модницы. Это изделие имеет прямой или зауженный крой и все равно остается несколько строгим, но и универсальным одновременно.



Актуальные юбки осени 2024 / Фото Harper's Bazaar

Юбка А-силуэта

Женственную и изысканную юбку А-силуэта любила в свое время еще Одри Хепберн. Знаковый для ее эпохи силуэт вернулся на подиумы мировых брендов. Несмотря на то, что эта юбка сохраняет характерное настроение 1950-60-х годов, дизайнеры создают теперь ее из кожи и других интересных материалов, сочетая с классическим и эффектным нарядом.



Стильные юбки осени 2024 / Фото Harper's Bazaar

Плиссированная юбка

В этом сезоне плиссированные юбки будут переживать определенный ренессанс, поскольку на некоторое время они покинули модные тренды. Юбки из плиссированной ткани стали ключевым элементом в образах преппи.



Красивые юбки осени 2024 / Фото Harper's Bazaar

Кожаная юбка

Юбки из кожи имеют невероятный вид, особенно в паре с сапогами на каблуках. Выбирайте для себя матовые, глянцевые, лакированные изделия или даже с тиснением под крокодиловую кожу. Одинаково стильно смотрятся нейтральные или яркие оттенки.



Стильные юбки осени 2024 / Фото Harper's Bazaar

Трикотажная юбка

Этот материал у нас максимально ассоциируется с осенней порой. Выбирайте для себя трикотажные юбки в длине мини, миди или макси. Красиво такие юбки сочетаются с верхом в том же цвете и материале.



Модные юбки осени 2024 / Фото Harper's Bazaar

Юбка в цвете бургунди

Цвет бургунди является самым актуальным в этом сезоне, поэтому внимательнее присмотритесь к юбкам, которые имеют чрезвычайно интересный вид. Эффектно смотрятся сатиновые или кожаные изделия, которые идеально стилизуются с сапогами и верхней одеждой в базовом цвете.



Стильные юбки осени 2024 / Фото Harper's Bazaar