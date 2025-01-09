Суть ювелирного маникюра заключается в том, что его надо украшать не только цветными и разногабаритными камнями, но и жемчужинками и всевозможными стразами, пишет 24 Канал.

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Маникюр с камушками – тренд 2025 года

Мастера маникюра приклеивают камни на ногти так, что смотрятся они аккуратно и деликатно. Особенно эффектно ювелирный маникюр смотрится на длинных ногтях, впрочем на коротких можно тоже достичь роскошного эффекта.

Примеров такого маникюра есть множество, впрочем самые популярные варианты демонстрируют нам, что стоит использовать на ногтях камни разных цветов и размеров. Ими могут быть усеяны все ногти, или же отдельные из них. Такой nail-дизайн придаст сияния не только в зимнее время, но и идеально дополнит весенний или летний аутфит.

Чтобы маникюр выглядел ухоженным и нежным, лучше всего камни приклеивать на нюдовые оттенки лака. Ногти могут иметь хромированный перелив, магнитный эффект или едва заметные блестки.

Для достижения максимального эффекта 3D советуем применить втирку или "кошачий глаз" вместе с кристаллами. Такой металлический хромовый блеск прекрасно раскроется на контрасте с классическим покрытием.

Впрочем, достаточно красиво смотрятся ногти и на ярких цветах. Можете подбирать оттенок, который вам больше всего нравится и украшать им ногти. Только помните, что для короткой формы рекомендовано подбирать крошечные камушки. Крупные кристаллы подойдут лучше для длинных ногтей.



Ювелирный маникюр – тренд 2025 года / Фото Pinterest



Маникюр с камушками – тренд 2025 года / Фото Pinterest



Ювелирный маникюр – тренд 2025 года / Фото Pinterest



Маникюр с камушками – тренд 2025 года / Фото Pinterest



Ювелирный маникюр – тренд 2025 года / Фото Pinterest



Маникюр с камушками – тренд 2025 года / Фото Pinterest

Новый тренд 2025 года поможет превратить ваш маникюр на ювелирное произведение благодаря правильно подобранному цвету ногтей и кристаллов. В сети есть множество примеров для вдохновения, поэтому ищите варианты, которые идеально подойдут под ваш стиль.