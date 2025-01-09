Суть ювелірного манікюру полягає в тому, що його треба прикрашати не лише кольоровими й різногабаритними камінцями, але й перлинками та усілякими стразами, пише 24 Канал.

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Манікюр з камінчиками – тренд 2025 року

Майстри манікюру приклеюють каміння на нігті так, що виглядає воно акуратно й делікатно. Особливо ефектно ювелірний манікюр виглядає на довгих нігтях, втім на коротких можна теж досягнути розкішного ефекту.

Прикладів такого манікюру є безліч, втім найпопулярніші варіанти демонструють нам, що варто використовувати на нігтях камінці різних кольорів та розмірів. Ними можуть бути всіяні всі нігті, або ж окремі з них. Такий nail-дизайн додасть сяйва не лише в зимову пору, але й ідеально доповнить весняний чи літній аутфіт.

Щоб манікюр виглядав доглянутим та ніжним, найкраще камінці приклеювати на нюдові відтінки лаку. Нігті можуть мати хромований перелив, магнітний ефект чи ледь помітні блискітки.

Для досягнення максимального ефекту 3D радимо застосувати втирку чи «котяче око» разом з кристалами. Такий металевий хромовий блиск чудово розкриється на контрасті з класичним покриттям.

Втім, досить красиво виглядають нігті й на яскравих кольорах. Можете підбирати відтінок, який вам найбільше до вподоби й прикрашати ним нігті. Лише пам’ятайте, що для короткої форми рекомендовано підбирати крихітні камінці. Великі кристали підійдуть краще для довгих нігтів.



Ювелірний манікюр – тренд 2025 року / Фото Pinterest



Манікюр з камінчиками – тренд 2025 року / Фото Pinterest



Ювелірний манікюр – тренд 2025 року / Фото Pinterest



Манікюр з камінчиками – тренд 2025 року / Фото Pinterest



Ювелірний манікюр – тренд 2025 року / Фото Pinterest



Манікюр з камінчиками – тренд 2025 року / Фото Pinterest

Новий тренд 2025 року допоможе перетворити ваш манікюр на ювелірний витвір завдяки правильно підібраному кольору нігтів та кристалів. У мережі є безліч прикладів для натхнення, тож шукайте варіанти, які ідеально підійдуть під ваш стиль.