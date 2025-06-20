Как вывести пятна от косметики с одежды: эти методы гарантированно работают

Многие женщины ежедневно делают макияж. Из-за этого, косметика довольно часто пачкает одежду. Некоторые пятна такого типа просто невозможно вывести стандартной стиркой.

Чтобы убрать пятна от косметики, нужно применять индивидуальный подход. То есть, использовать различные средства для очистки вещей, пишет 24 Канал.

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Как убрать с вещей следы от косметики

Как вывести с одежды следы помады и масляные текстуры (бальзамы, кремовые румяна)

Чтобы вывести такие средства, сначала надо "снять" поверхностный слой с места загрязнения с помощью шпателя или ложки. Старайтесь не размазывать.

Далее необходимо:

нанести средство для выведения жирных пятен;

оставить на 10 – 15 минут;

постирать вещь в теплой воде со стиральным порошком.

Обратите внимание! Если загрязнение большое, эту процедуру нужно будет повторить несколько раз.



Как отмыть от вещей помаду / Фото Pexels

Как убрать с вещей тоналку

Алгоритм удаления такого средства аналогичный:

удалите излишки салфеткой; вытрите пятно мицеллярной водой; нанесите средство для мытья посуды и оставьте на 10 – 15 минут; постирайте вещь теплой водой.

Обратите внимание! Чтобы удаление пятна было более эффективным можно сначала постирать вещь руками, а потом в машинке.

Как убрать с вещей пятна от сухих текстур

Чтобы убрать сухие текстуры, например, пудру, нужно:

убрать остаток средства сухой рукой или пылесосом;

нанести на пятно мыльный раствор;

постирать вещь стандартно, как вы это делаете обычно.

Важно! Не мочите сухие текстуры сразу, иначе их будет сложно вывести.



Чем убрать следы туши с одежды / Фото Pexels

Как вывести пятна от подводки и туши

Эти пятна вывести сложнее всего. Что нужно делать: