На заметку всем девушкам: как часто можно красить брови

Девушки часто прибегают к окрашиванию бровей, чтобы поддерживать правильную форму. Иногда волосы не растут равномерно на обеих бровях, поэтому окрашивание придает им симметричный вид. Впрочем, надо понимать, что слишком частое окрашивание является вредным.

Бровиста надо посещать с определенной периодичностью, пишет 24 Канал. И даже в случае, если вы самостоятельно красите брови дома, это тоже надо делать с определенным интервалом.

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Как часто можно красить брови

Краска на коже хорошо держится примерно 10 дней. Это в случае, если после первой процедуры не мочить брови. Избегать пребывания в бассейне или ванной советуют все бровисты. Такое ограничение нужно для того, чтобы краска хорошо закрепилась на коже и не начала своевременно вымываться.

Но несмотря на то, что краска вымывается, все же контур на ней хоть и едва заметный – остается, а это значит, что эти места без проблем можно закрасить карандашом для бровей.

Несмотря на то, что краска для бровей является более щадящей, чем краска для волос, бровиста стоит посещать каждые 3 – 4 недели. В составе все равно содержатся химические соединения, поэтому окрашивание каждые 10 дней будет лишним. Если нужно сделать коррекцию через 2 недели, ничего страшного не произойдет, впрочем в идеале прокрашивать брови стоит через 3 недели после первого визита.



Коррекцию стоит делать каждые 3 недели / Фото Pexels

Если ходить к мастеру с правильным интервалом, можно поддерживать брови в идеальной форме. Также мастера часто используют хну вместо краски. Здесь важно понимать для кого подходит один из двух материалов. Краску рекомендуется использовать для тех, у кого густые брови.

А вот для тех девушек, которые их немного перещипали, или имеют залысины – стоит красить брови хной. Она полезна тем, что хорошо закрашивает кожу, поэтому прекрасно подойдет для тех, у кого волоски не растут в определенных местах. С профессиональной точки зрения, для нормальной кожи подходят два варианта, но если кожа жирная – лучше выбирать краску, а если сухая – хну.