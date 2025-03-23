Духи с ароматом кокоса обычно создают ощущение тропической свежести и релакса. Они идеально подходят для теплого времени года, пишет 24 Канал.

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Tom Ford Soleil Blanc



Какие есть духи с ароматом Баунти / Фото Pinterest

Это роскошный и уникальный аромат, передающий атмосферу тропического курорта. В основе лежат нотки кокоса, сочетающиеся с теплыми цветочными и цитрусовыми мотивами.

Верхние ноты: фисташки, бергамот, кардамон, розовый перец.

фисташки, бергамот, кардамон, розовый перец. Средние ноты: тубероза, жасмин, иланг-иланг.

тубероза, жасмин, иланг-иланг. Базовые ноты: кокс, амбра, бобы тонка, бензоин.

Guerlain Terracotta Le Parfum



Какие духи стоит купить на лето / Фото Pinterest

Это духи с ощутимым кокосовым акцентом в сочетании с теплыми нотами ванили. Аромат создает ощущение теплого лета.

Верхние ноты: цветок тиаре, бергамот, кокос.

цветок тиаре, бергамот, кокос. Средние ноты: апельсиновый цвет, жасмин, иланг-иланг.

апельсиновый цвет, жасмин, иланг-иланг. Базовые ноты: ваниль, мускус.

Chanel Chance Eau Tendre



Варианты духов с запахом кокоса / Фото Pinterest

Этот аромат имеет легкое фруктовое начало с нотами грейпфрута и айвы, сочетающихся с кокосом. Такие духи – идеальный вариант на каждый день.

Верхние ноты: айва, грейпфрут.

айва, грейпфрут. Средние ноты: гиацинт, жасмин.

гиацинт, жасмин. Базовые ноты: мускус, ирис, амбра, кедр из Вирджинии.

Escada Taj Sunset



Какие есть духи с тропическим запахом / Фото Pinterest

Яркий и фруктовый аромат, в котором кокос сочетается с манго, папайей и цветами. Он напоминает теплый летний вечер на тропическом острове.