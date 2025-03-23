Духи с ароматом кокоса обычно создают ощущение тропической свежести и релакса. Они идеально подходят для теплого времени года, пишет 24 Канал.
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Tom Ford Soleil Blanc
Какие есть духи с ароматом Баунти / Фото Pinterest
Это роскошный и уникальный аромат, передающий атмосферу тропического курорта. В основе лежат нотки кокоса, сочетающиеся с теплыми цветочными и цитрусовыми мотивами.
- Верхние ноты: фисташки, бергамот, кардамон, розовый перец.
- Средние ноты: тубероза, жасмин, иланг-иланг.
- Базовые ноты: кокс, амбра, бобы тонка, бензоин.
Guerlain Terracotta Le Parfum
Какие духи стоит купить на лето / Фото Pinterest
Это духи с ощутимым кокосовым акцентом в сочетании с теплыми нотами ванили. Аромат создает ощущение теплого лета.
- Верхние ноты: цветок тиаре, бергамот, кокос.
- Средние ноты: апельсиновый цвет, жасмин, иланг-иланг.
- Базовые ноты: ваниль, мускус.
Chanel Chance Eau Tendre
Варианты духов с запахом кокоса / Фото Pinterest
Этот аромат имеет легкое фруктовое начало с нотами грейпфрута и айвы, сочетающихся с кокосом. Такие духи – идеальный вариант на каждый день.
- Верхние ноты: айва, грейпфрут.
- Средние ноты: гиацинт, жасмин.
- Базовые ноты: мускус, ирис, амбра, кедр из Вирджинии.
Escada Taj Sunset
Какие есть духи с тропическим запахом / Фото Pinterest
Яркий и фруктовый аромат, в котором кокос сочетается с манго, папайей и цветами. Он напоминает теплый летний вечер на тропическом острове.
- Верхние ноты: манго, нектарин, красный апельсин.
- Средние ноты: водяная лилия, лотос, звездное яблоко, малина.
- Базовые ноты: мускус, сандал, кокос.