Парфуми з ароматом кокоса зазвичай створюють відчуття тропічної свіжості і релаксу. Вони ідеально підходять для теплої пори року, пише 24 Канал.

Читайте також 10 варіантів оригінальних привітань з Днем народження своїми словами: рідні будуть в захваті

Tom Ford Soleil Blanc



Які є парфуми з ароматом Баунті / Фото Pinterest

Це розкішний і унікальний аромат, що передає атмосферу тропічного курорту. В основі лежать нотки кокоса, які поєднуються з теплими квітковими і цитрусовими мотивами.

Верхні ноти: фісташки, бергамот, кардамон, рожевий перець.

фісташки, бергамот, кардамон, рожевий перець. Середні ноти: тубероза, жасмин, іланг-іланг.

тубероза, жасмин, іланг-іланг. Базові ноти: кокс, амбра, боби тонка, бензоїн.

Guerlain Terracotta Le Parfum



Які парфуми варто купити на літо / Фото Pinterest

Це парфуми з відчутним кокосовим акцентом у поєднанні з теплими нотами ванілі. Аромат створює відчуття теплого літа.

Верхні ноти: квітка тіаре, бергамот, кокос.

квітка тіаре, бергамот, кокос. Середні ноти: апельсиновий цвіт, жасмин, іланг-іланг.

апельсиновий цвіт, жасмин, іланг-іланг. Базові ноти: ваніль, мускус.

Chanel Chance Eau Tendre



Варіанти парфумів з запахом кокоса / Фото Pinterest

Цей аромат має легкий фруктовий початок з нотами грейпфрута та айви, що поєднуються з кокосом. Такі парфуми – ідеальний варіант на кожен день.

Верхні ноти: айва, грейпфрут.

айва, грейпфрут. Середні ноти: гіацинт, жасмин.

гіацинт, жасмин. Базові ноти: мускус, ірис, амбра, кедр з Вірджинії.

Escada Taj Sunset



Які є парфуми з тропічним запахом / Фото Pinterest

Яскравий і фруктовий аромат, в якому кокос поєднується з манго, папаєю і квітами. Він нагадує теплий літній вечір на тропічному острові.