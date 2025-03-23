Парфуми з ароматом кокоса зазвичай створюють відчуття тропічної свіжості і релаксу. Вони ідеально підходять для теплої пори року, пише 24 Канал.
Читайте також 10 варіантів оригінальних привітань з Днем народження своїми словами: рідні будуть в захваті
Tom Ford Soleil Blanc
Які є парфуми з ароматом Баунті / Фото Pinterest
Це розкішний і унікальний аромат, що передає атмосферу тропічного курорту. В основі лежать нотки кокоса, які поєднуються з теплими квітковими і цитрусовими мотивами.
- Верхні ноти: фісташки, бергамот, кардамон, рожевий перець.
- Середні ноти: тубероза, жасмин, іланг-іланг.
- Базові ноти: кокс, амбра, боби тонка, бензоїн.
Guerlain Terracotta Le Parfum
Які парфуми варто купити на літо / Фото Pinterest
Це парфуми з відчутним кокосовим акцентом у поєднанні з теплими нотами ванілі. Аромат створює відчуття теплого літа.
- Верхні ноти: квітка тіаре, бергамот, кокос.
- Середні ноти: апельсиновий цвіт, жасмин, іланг-іланг.
- Базові ноти: ваніль, мускус.
Chanel Chance Eau Tendre
Варіанти парфумів з запахом кокоса / Фото Pinterest
Цей аромат має легкий фруктовий початок з нотами грейпфрута та айви, що поєднуються з кокосом. Такі парфуми – ідеальний варіант на кожен день.
- Верхні ноти: айва, грейпфрут.
- Середні ноти: гіацинт, жасмин.
- Базові ноти: мускус, ірис, амбра, кедр з Вірджинії.
Escada Taj Sunset
Які є парфуми з тропічним запахом / Фото Pinterest
Яскравий і фруктовий аромат, в якому кокос поєднується з манго, папаєю і квітами. Він нагадує теплий літній вечір на тропічному острові.
- Верхні ноти: манго, нектарин, червоний апельсин.
- Середні ноти: водяна лілія, лотос, зоряне яблуко, малина.
- Базові ноти: мускус, сандал, кокос.