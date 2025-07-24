Причиной затхлого запаха в шкафу является накопление влаги и плесени, пишет 24 Канал со ссылкой на Униан. После стирки одежда может иметь свежий и приятный запах, а постояв в шкафу несколько часов внезапно приобретает затхлый запах.

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Как избежать затхлого запаха в шкафу?

Плохой аромат в шкафу возникает из-за грибка и плесени, которые появляются в шкафу из-за чрезмерной влажности в помещении. Также причиной может быть старый шкаф, который уже имеет очень много лет.

Сначала из шкафа надо достать всю одежду и перестирать ее. Тогда стоит тщательно вымыть шкаф. Специалисты рекомендуют смешать уксус с водой в равных частях. Смочите в жидкости тряпку и промойте шкаф внутри со всех сторон. Если найдете пятна плесени, то шкаф можно обработать противогрибковым средством. После мытья шкаф надо оставить открытым для высыхания.



Затхлый запах из шкафа легко вывести / Фото Pexels

Помогает смесь из воды и спирта. Опрыскайте ею полки, чтобы убить все бактерии, которые могли стать источником неприятного запаха.

Дополнительно после этих шагов можно попробовать разложить по полкам поглотители запаха или ароматические саше. Хорошо отводит запах аромат лаванды и кофе. Для того, чтобы в будущем не накапливалась влага, стоит приобрести осушитель воздуха. Он прекрасно забирает лишнюю влагу и не даст плесени появиться.

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Обращайте внимание на то, чтобы шкаф не был слишком плотно забит одеждой, потому что это ухудшает циркуляцию воздуха.