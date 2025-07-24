Причиною затхлого запаху в шафі є накопичення вологи та цвілі, пише 24 Канал з посиланням на Уніан. Після прання одяг може мати свіжий та приємний запах, а постоявши в шафі кілька годин раптово набуває затхлого запаху.

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Як уникнути затхлого запаху в шафі?

Поганий аромат у шафі виникає через грибок та цвіль, які з’являються у шафі через надмірну вологість у приміщенні. Також причиною може бути стара шафа, яка вже має дуже багато років.

Спочатку з шафи треба дістати увесь одяг й перепрати його. Тоді варто ретельно вимити шафу. Фахівці рекомендують змішати оцет з водою у рівних частинах. Змочіть в рідині ганчірку й промийте шафу всередині зі всіх боків. Якщо знайдете плями цвілі, то шафу можна обробити протигрибковим засобом. Після миття шафу треба залишити відкритою для висихання.



Затхлий запах з шафи легко вивести / Фото Pexels

Помічною є суміш з води та спирту. Обприскайте нею полиці, щоб вбити всі бактерії, які могли стати джерелом неприємного запаху.

Додатково після цих кроків можна спробувати розкласти по полицях поглиначі запаху або ароматичні саше. Гарно відводить запах аромат лаванди та кави. Для того, щоб у майбутньому не накопичувалася волога, варто придбати осушувач повітря. Він чудово забирає зайву вологу й не дасть цвілі з’явитися.

До слова, чорний колір найкраще приховує зайві кілограми, але влітку він може бути некомфортним через притягування сонця. Які кольори носити влітку, щоб виглядати стрункіше – читайте в нашому матеріалі.

Звертайте увагу на те, щоб шафа не була занадто щільно забита одягом, бо це погіршує циркулювання повітря.