5 декабря, 12:21
3

Чем убрать следы от тоналки на пуховике: станет чистым за несколько секунд

Юлия Турелык
Основные тезисы
  • Пятна от тонального крема на пуховике можно отмыть влажными салфетками или мицеллярной водой на ватном спонжике.
  • Эти методы очистки также подходят для других изделий, например белый свитер, где мицеллярка эффективно удаляет следы тоналки.

Пятна от тонального крема на пуховике – частая проблема. Большинство зимних пуховиков имеют устойчивые воротнички, поэтому уже после одного ношения они могут испачкаться. Чтобы не стирать всю куртку, можно воспользоваться действенным лайфхаком.

Если на темных пуховиках следы от тоналки не сильно заметны, то пятна на светлых куртках становятся катастрофическими, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу Скок Виктории.

Пятна на пуховике надо чистить достаточно осторожно, используя только безопасные средства. Здесь надо учесть деликатную внешнюю ткань и внутреннее пуховое наполнение, которое теряет объем под воздействием влаги. Часто пуховики имеют плотную нейлоновую ткань, которая обработана водоотталкивающим покрытием.

И если это покрытие отталкивает жидкость, то как только тональный крем остается на ткани, то прочно связывается с волокнами, поскольку содержит в своем составе масла.

Постоянная стирка пуховой куртки может повреждать эффективность изоляции, поэтому лучше использовать точечную очистку. Блогер рассказала, что есть два простых способа, которые легко повторить.

Чем очистить пуховик от тоналки?

Легкие загрязнения можно отмыть влажными салфетками. Если пятно свежее, то тоналка быстро отчистится. Другой метод – тоже действенный. Нужно лишь на ватный спонжик нанести мицеллярную воду. На двух сторонах воротничка девушка попробовала два лайфхака и работают они почти одинаково.

Как очистить пуховик от тоналки: смотрите видео

Блогерша Диана Гологовец также попробовала метод очистки тональной основы, но уже на белоснежном свитере. Чтобы не стирать изделие, они лишь нанесла на спонжик мицеллярку, сделала несколько движений – и свитер снова стал чистым.

Как отмыть белый свитер от тоналки: смотрите видео

@dianagologovets Одягнула светр один раз — і на ньому вже сліди тонального? Не панікуємо Беру міцелярну воду + ватний диск — 2 хвилини, і плями зникають, ніби їх і не було! Светр знову чистий, свіжий і можна спокійно вдягати без прання. Зберігайте ідею та підписуйтесь #gologovets_відео #лайфхак #ідеїдлядому #лайфхакдлядому #корисніпоради #яквідмити #светр ♬ оригінальний звук - Diana_gologovets

Какие еще советы стоит знать?

Частые вопросы

Почему важно осторожно чистить пуховики от пятен тонального крема?

Пуховики имеют деликатную внешнюю ткань и внутреннее пуховое наполнение, которое теряет объем под воздействием влаги. Частая стирка может повредить эффективность изоляции, поэтому лучше использовать безопасные средства для точечной очистки.

Какие методы очистки пятен от тонального крема на пуховике рекомендуются?

Для очистки легких загрязнений можно использовать влажные салфетки. Для свежих пятен эффективна мицеллярная вода, которую наносят на ватный спонжик. Эти методы помогают быстро отчистить пятно без повреждения ткани.

Можно ли использовать те же методы очистки для других типов одежды?

Так, методы с мицеллярной водой могут применяться и для других типов одежды, таких как белоснежные свитера. Блогер Диана Гологовец продемонстрировала, как с помощью мицеллярки можно очистить свитер от тонального крема без его стирки.