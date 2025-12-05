Чим прибрати сліди від тоналки на пуховику: стане чистим за кілька секунд

Плями від тонального крему на пуховику – часта проблема. Більшість зимових пуховиків мають стійкі комірці, тож вже після одного носіння вони можуть забруднитися. Щоб не прати всю куртку, можна скористатися дієвим лайфхаком.

Якщо на темних пуховиках сліди від тоналки не сильно помітні, то плями на світлих куртках стають катастрофічними, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку Скок Вікторії.

Плями на пуховику треба чистити досить обережно, використовуючи лише безпечні засоби. Тут треба врахувати делікатну зовнішню тканину та внутрішнє пухове наповнення, яке втрачає об’єм під впливом вологи. Часто пуховики мають щільну нейлонову тканину, що оброблена водовідштовхувальним покриттям.

І якщо це покриття відштовхує рідину, то як тільки тональний крем залишається на тканині, то міцно зв’язується з волокнами, оскільки містить у своєму складі олії.

Постійне прання пухової куртки може пошкоджувати ефективність ізоляції, тому краще використовувати точкове очищення. Блогерка розповіла, що є два прості способи, які легко повторити.

Чим очистити пуховик від тоналки?

Легкі забруднення можна відмити вологими серветками. Якщо пляма свіжа, то тоналка швидко відчиститься. Інший метод – теж дієвий. Потрібно лише на ватний спонжик нанести міцелярну воду. На двох сторонах комірця дівчина спробувала два лайфхаки і працюють вони майже однаково.

Як очистити пуховик від тоналки: дивіться відео

Блогерка Діана Гологовець також спробувала метод очищення тональної основи, але вже на білосніжному светрі. Щоб не прати виріб, вони лише нанесла на спонжик міцелярку, зробила кілька рухів – і светр знову став чистим.

Як відмити білий светр від тоналки: дивіться відео

Які ще поради варто знати?