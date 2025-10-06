Невозможно узнать: Ким Кардашьян кардинально сменила стрижку
- Ким Кардашян появилась на Неделе моды в Париже с новой короткой стрижкой пикси.
- На событии она была в черном платье из полупрозрачного материала, дополненном дубленкой и босоножками.
Американская светская львица Ким Кардашян привыкла поражать поклонников сменой имиджа, поэтому не обошлось без модного заявления и на Неделе моды в Париже. Знаменитость появилась в новом образе, представ перед всеми с очень короткой прической.
На показ Alaїa весна/лето 2026 года Ким Кардашян пришла в черном наряде с прической "под мальчика", которая называется пикси, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу знаменитости.
Читайте также Больше не блондинка: Памела Андерсон кардинально изменила цвет волос
Как выглядит теперь Ким Кардашьян?
Эту стрижку долгое время носила мать Ким Кардашян – бизнесвумен Крис Дженнер. А вот сама Ким на протяжении многих лет была ярой любительницей длинных черных волос, однако на светское событие пришла с короткой стрижкой.
На протяжении всей своей карьеры Ким выбирала для себя блонд, пепельный оттенок, рыжий, делала стрижку каре или боб, однако так коротко знаменитость еще не стриглась.
Знаменитость выбрала для себя длинное черное платье из полупрозрачного материала, которое состояло из фактурного корсета и длинной облегающей юбки. Образ Ким Кардашян довершила черной блестящей дубленкой и босоножками.
Уже на показ Maison Margiela американка пришла в длинных кожаных сапогах и сером тренче. Свой образ светская львица дополнила чокером.
Летом Ким Кардашян уже пробовала экспериментировать с короткими волосами, поэтому предстала перед всеми со стрижкой каре, пишет Vogue. Длина этой стрижки делает шею визуально длиннее (также эта прическа подчеркивает скулы).
Это каре можно не укладывать совсем. Особенно тем женщинам, имеющим волнистые волосы. В таком случае достаточно оставить локоны высыхать естественным образом.
Как стрижки являются самыми модными в 2025 году?
В список модных стрижек 2025 года входит "Волосы Мортиши Аддамс", волчья стрижка, боб, стрижка под горшок и кудрявое пикси.
Другие тренды включают слоистый боб, пикси, стрижку-бабочку, челку-шторку и свободные волны.
Частые вопросы
Какая прическа была у Ким Кардашьян на показе Alaïa весна/лето 2026?
Ким Кардашьян появилась на показе в прическе 'под мальчика', известной как пикси, с короткой стрижкой, что является для нее необычным выбором, поскольку обычно она выбирает длинные волосы.
Какой наряд выбрала Ким Кардашьян для этого мероприятия?
Ким Кардашьян выбрала длинное черное платье из полупрозрачного материала, состоящее из фактурного корсета и длинной облегающей юбки. Ее образ дополняла черная блестящая черная дубленка и босоножки.
Какие стрижки являются модными в 2025 году?
В 2025 году модными являются такие стрижки, как 'Волосы Мортиши Аддамс', волчья стрижка, боб, стрижка под горшок и кудрявое пикси. Также популярны слоистый боб, пикси, стрижка-бабочка, челка-шторка и свободные волны.