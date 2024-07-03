Подходит всем: блогер поделилась идеей простой и стильной прически
Источник:Breakfastatbetsys
Найти прическу, которая точно подойдет, а также будет довольно легкой в исполнении и будет иметь стильный вид – задача не из легких.
Однако это не невозможно. Как можно красиво собрать волосы всего за несколько минут, смотрите на Lady 24.
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Как стильно и просто собрать волосы
Идеей изысканной и легкой прически, подходящей почти каждой женщине, в своем блоге поделилась тиктокерка Бетси Моултроп.
Чтобы повторить ее образ, она предлагает разделить волосы на две половины и отделить зону с челкой. Пряди, что останутся, стоит временно закрепить позади.Літо – час, коли кожна жінка хоче відчувати легкість та ніжність. Невагомість, комфорт та неймовірну красу може подарувати якісна білизна. А допоможе у цьому український бренд Anabel Arto, який створює не лише ідеальну білизну, а й стильні сукні та костюми.
В то же время челку нужно уложить с помощью специального геля для укладки – добавить средство и пригладить волосы расческой.
Как сделать универсальную прическу самостоятельно: смотрите видео
После этого с помощью маленькой губки эти пряди необходимо зафиксировать позади головы у ее основания.
Теперь можно высвободить закрепленные волосы, расчесать их и сделать локоны с помощью стайлера.
Все, что остается напоследок, слегка сбрызнуть кудри лаком и по желанию добавить объема, начесывая волосы у корней.
В результате должна получиться легкая, стильная и универсальная прическа, которая подойдет почти каждой и подойдет к любому событию – от свадьбы до простой прогулки с подругами.