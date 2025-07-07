Как пережить жару в городе: эти советы помогут вам чувствовать себя комфортно всегда

Пережить жару в городе это еще та задача. Особенно, если рядом нет водоемов. Асфальт и здания "накаляются" от высокой температуры и буквально обжигают тело.

К тому же дышать в каменных джунглях не очень комфортно. Выходишь на небольшую прогулку, а кажется, что пробежал целый марафон, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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С большой вероятностью, при высокой температуре на улице, вы почувствуете тепловой стресс. Это процесс, когда тело не успевает охлаждаться и накапливается избыток тепла.

Как можно охладиться в жару

Регулярное питье

Во время жары организм теряет воду очень быстро. Именно поэтому важно своевременно "компенсировать" это. Чтобы рассчитать количество воды, которую нужно выпить, учтите рост, вес и образ жизни.



Как нужно охлаждать пространство / Фото Pexels

Обратите внимание! Пить нужно именно обычную воду или чай без сахара.

Правильное использование воды

Если у вас нет возможности сходить в душ, нанесите немного холодной воды на:

виски;

запястья.

Лайфхак! Чтобы охлаждающий эффект закрепился на дольше, добавьте в воду масло мяты или эвкалипта.

Охлаждайте свое пространство

Речь идет не только об использовании вентиляторов и кондиционеров. Также нужно:

закрывать окна и шторы в часы, когда наиболее жарко;

выключать приборы, которые могут выделять тепло.

Обратите внимание! Также важно летом перейти на более натуральные ткани. В частности, лучше использовать хлопковую постель.

Употребляйте легкую пищу

Важно летом употреблять пищу, наполненную водой. Речь идет о фруктах и овощах.



Что необходимо есть в жару / Фото Pexels

Качественно спите

В жару важно высыпаться. Для этого необходимо: