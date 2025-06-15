5 минут, которые изменят вашу жизнь: делайте это каждый день
- Осознанная прогулка помогает снизить тревожность и улучшить ментальное здоровье.
- Во время прогулки важно задавать себе вопросы о том, что происходит вокруг, чтобы тренировать концентрацию.
Всем известно, что прогулки полезны для здоровья. Однако как именно правильно гулять, чтобы избавиться от стресса, мало кто знает.
Правильная прогулка может значительно улучшить ментальное здоровье. В частности, она будет способствовать снижению тревожности, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.
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Что такое осознанная прогулка
Осознанная прогулка или майндфулнес-прогулка помогает укомплектовать мысли. Основа этого метода – концентрация. Дело в том, что, чтобы собрать мысли, сначала нужно стать наблюдателем.
Как снизить уровень тревожности перед событием / Фото Pexels
То есть, необходимо рассмотреть все, что вас окружает и отметить изменения. Для этого можно воспользоваться методом "найди 5", его суть:
- вы должны выбрать 5 различных звуков, которые нужно "найти" и услышать, к примеру: щебет птиц, гул от машин, детский смех, ветер и так далее;
- 5 разных цветов;
- 5 форм.
Как убрать стресс и волнение / Фото Pexels
Во время процесса поисков периодически концентрируйтесь на своих чувствах. Также важно задавать себе правильные вопросы, которые помогут по-новому посмотреть на все, что вас окружает:
- Как чувствуется солнце?
- Как дует ветер?
- Какой сегодня ветер?
- Какие ароматы ощущаются в воздухе (постарайтесь различить все запахи).
Сначала будет трудно, ведь мысли будут пытаться "убежать" от сути. Со временем вы научитесь концентрироваться только на одной мысли.