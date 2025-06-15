5 минут, которые изменят вашу жизнь: делайте это каждый день

Всем известно, что прогулки полезны для здоровья. Однако как именно правильно гулять, чтобы избавиться от стресса, мало кто знает.

Правильная прогулка может значительно улучшить ментальное здоровье. В частности, она будет способствовать снижению тревожности, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Что такое осознанная прогулка

Осознанная прогулка или майндфулнес-прогулка помогает укомплектовать мысли. Основа этого метода – концентрация. Дело в том, что, чтобы собрать мысли, сначала нужно стать наблюдателем.



Как снизить уровень тревожности перед событием / Фото Pexels

То есть, необходимо рассмотреть все, что вас окружает и отметить изменения. Для этого можно воспользоваться методом "найди 5", его суть:

вы должны выбрать 5 различных звуков, которые нужно "найти" и услышать, к примеру: щебет птиц, гул от машин, детский смех, ветер и так далее;

5 разных цветов;

5 форм.



Как убрать стресс и волнение / Фото Pexels

Во время процесса поисков периодически концентрируйтесь на своих чувствах. Также важно задавать себе правильные вопросы, которые помогут по-новому посмотреть на все, что вас окружает:

Как чувствуется солнце?

Как дует ветер?

Какой сегодня ветер?

Какие ароматы ощущаются в воздухе (постарайтесь различить все запахи).

Сначала будет трудно, ведь мысли будут пытаться "убежать" от сути. Со временем вы научитесь концентрироваться только на одной мысли.