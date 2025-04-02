Многие женщины после 50 лет интересуются тем, как сохранить свою форму и всегда оставаться стильной, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media. Вопрос ухода остается актуальным всегда для старших женщин, поэтому рассказываем несколько секретов, которые помогут оставаться молодыми.

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Уход за кожей

Чтобы визуально выглядеть моложе, надо следить за здоровой и увлажненной кожей. Для зрелой кожи надо использовать средства, содержащие витамин С и ретинол. Также следует активно пользоваться солнцезащитным кремом, который предотвращает преждевременное старение кожи.

Правильный рацион

Женщинам рекомендуется в 50-летнем возрасте увеличить потребление белковых продуктов животного и растительного происхождения, а также добавлять больше овощей, орехов и зелени. Стоит избегать соли, сахара, углеводов, колбас, сосисок, чипсов и снеков.

Спорт

Физическая активность помогает улучшить форму тела. Это может быть плавание, йога, танцы или даже прогулки на свежем воздухе. Спорт не только улучшает цвет лица, но и прекрасно подтягивает фигуру.



Женщинам не стоит забывать о спорте / Фото Pexels

Уход за волосами

Прическа играет очень важную роль в образе человека. Живые и блестящие волосы помогут выглядеть моложе. Выберите стрижку в соответствии с типом лица и не забывайте красить волосы, чтобы скрыть седину.

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Оформление бровей

Красиво сформированные брови могут придать выразительности и молодости. С возрастом брови теряют цвет и густоту, поэтому надо обращаться к бровисту, который предоставит хорошую форму, которая поднимет черты лица вверх.

Правильный макияж

Женщины после 50 лет могут пользоваться консилером и бальзамом для губ. Также можно использовать тональный крем или пудру. При желании лицо можно освежить румянами.

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Удачно подобранный наряд

Одежда способна отнять и добавить возраста, поэтому стоит выбирать такие фасоны вещей, которые скроют недостатки. Стоит выбирать лаконичные наряды в пастельных тонах и обходить яркие принты. Также выбирайте удобную обувь – кроссовки, лоферы или балетки, которые подойдут к стилю. Чтобы внести нотку оригинальности в образ, можно использовать аксессуары – интересные шарфы, береты, очки, сумки и эффектные украшения.