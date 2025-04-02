Чимало жінок після 50 років цікавляться тим, як зберегти свою форму й завжди залишатися стильною, пише 24 Канал з посиланням на Ukr.Media. Питання догляду залишається актуальним завжди для старших жінок, тому розповідаємо кілька секретів, які допоможуть залишатися молодими.

Читайте також Стрижки для 60-річних жінок, що омолоджують: вони виглядають бездоганно

Догляд за шкірою

Щоб візуально виглядати молодшими, треба слідкувати за здоровою та зволоженою шкірою. Для зрілої шкіри треба використовувати засоби, які містять вітамін С та ретинол. Також слід активно користуватися сонцезахисним кремом, який запобігає передчасному старінню шкіри.

Правильний раціон

Жінкам рекомендовано у 50-річному віці збільшити споживання білкових продуктів тваринного та рослинного походження, а також додавати більше овочів, горіхів та зелені. Варто уникати солі, цукру, вуглеводів, ковбас, сосисок, чипсів та снеків.

Спорт

Фізична активність допомагає покращити форму тіла. Це може бути плавання, йога, танці чи навіть прогулянки на свіжому повітрі. Спорт не лише покращує колір обличчя, але й чудово підтягує фігуру.



Жінкам не варто забувати про спорт / Фото Pexels

Догляд за волоссям

Зачіска відіграє дуже важливу роль в образі людини. Живе та блискуче волосся допоможе виглядати молодшими. Виберіть стрижку відповідно до типу обличчя й не забувайте фарбувати волосся, щоб приховати сивину.

Дні бувають різними, і часто на створення витонченої укладки бракує часу. Саме тому важливо, щоб волосся мало гарний вигляд без зайвих зусиль. Продукти бренду FORTESSE забезпечують природний догляд, що зберігає здоров’я та блиск волосся, навіть коли ви поспішаєте. Це просте рішення для тих, хто хоче, щоб локони мали бездоганний вигляд у будь-якій ситуації.

Оформлення брів

Красиво сформовані брови можуть надати виразності та молодості. З віком брови втрачають колір та густоту, тому треба звертатися до бровіста, який надасть гарну форму, яка підніме риси обличчя вгору.

Правильний макіяж

Жінки після 50 років можуть користуватися консилером та бальзамом для губ. Також можна використовувати тональний крем чи пудру. За бажання обличчя можна освіжити рум’янами.

До речі! Єві Лонгорії 50 років, але на свій вік вона має бездоганний вигляд. Як досягнути такого ефекту – читайте в нашому матеріалі.

Вдало підібране вбрання

Одяг здатен відняти й додати віку, тому варто обирати такі фасони рече, які приховають недоліки. Варто обирати лаконічне вбрання в пастельних тонах й оминати яскраві принти. Також вибирайте зручне взуття – кросівки, лофери чи балетки, які пасуватимуть до стилю. Щоб внести нотку оригінальності в образ, можна використовувати аксесуари – цікаві шарфи, берети, окуляри, сумки та ефектні прикраси.