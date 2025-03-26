З віком волосся тоншає, стає сухішим, тому доглядати за довгими пасмами стає складніше, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Стрижка боб чи піксі можуть стати чудовим вибором для тих, хто хоче мати елегантний вигляд без турбот.

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У випадку, якщо волосся досить рідке, то варто зробити ставку на багатошарову коротку стрижку, яка створить об’єм в правильному місці. Незалежно від віку слід пам’ятати, що волосся завжди потребує правильного догляду, тому потрібно його зволожувати шампунями та кондиціонерами.

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Коротке волосся + окуляри

Для жінок, які носять окуляри, варто звернути увагу на стрижку, яка повністю відкриває обличчя. Чудовим варіантом є стрижка піксі, яка легка в укладанні та чудово носиться.

Омолоджуюча стрижка

Надати волоссю свіжості й витонченості може зачіска довша за класичний боб з боковим проділом. За допомогою округлої щітки можна створити м’які хвилі, а після підкручування розчесати пасма по всій довжині, щоб надати їм об’єму.

Коротка стрижка для кучерявого волосся

Стилісти радять для кучерявого чи хвилястого волосся обрати асиметричний боб із проділом збоку. Щоб зачіска мала м’який вигляд, радимо зосередитися на зволожувальних процедурах, які допоможуть збільшити природний об’єм й зберегти спіралі локонів.

У старшому віці важливо уникати неправильних зачісок, які можуть додати вік, та обирати відповідну довжину і колір волосся. Нещодавно у нашій статті ми розповіли, які стрижки пасують жінкам після 40 років.