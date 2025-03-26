С возрастом волосы истончаются, становятся суше, поэтому ухаживать за длинными прядями становится сложнее, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Стрижка боб или пикси могут стать отличным выбором для тех, кто хочет иметь элегантный вид без забот.

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В случае, если волосы достаточно редкие, то стоит сделать ставку на многослойную короткую стрижку, которая создаст объем в правильном месте. Независимо от возраста следует помнить, что волосы всегда нуждаются в правильном уходе, поэтому нужно их увлажнять шампунями и кондиционерами.

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Короткие волосы + очки

Для женщин, которые носят очки, стоит обратить внимание на стрижку, которая полностью открывает лицо. Отличным вариантом является стрижка пикси, которая легка в укладке и прекрасно носится.

Омолаживающая стрижка

Придать волосам свежести и утонченности может прическа длиннее классического боба с боковым пробором. С помощью округлой щетки можно создать мягкие волны, а после подкручивания расчесать пряди по всей длине, чтобы придать им объем.

Короткая стрижка для вьющихся волос

Стилисты советуют для вьющихся или волнистых волос выбрать асимметричный боб с пробором сбоку. Чтобы прическа имела мягкий вид, советуем сосредоточиться на увлажняющих процедурах, которые помогут увеличить естественный объем и сохранить спирали локонов.

В старшем возрасте важно избегать неправильных причесок, которые могут добавить возраст, и выбирать соответствующую длину и цвет волос. Недавно в нашей статье мы рассказали, какие стрижки подходят женщинам после 40 лет.