Если не мыть расческу, то вся грязь и бактерий с ее поверхности будут попадать на кожу головы. А это может привести к очень нежелательным последствиям, пишет 24 Канал.

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Как помыть расческу

Способ №1: с использованием воды и шампуня

  1. Выньте все волоски из расчески с помощью пинцета или небольшой щеточки.
  2. Наполните миску теплой водой и добавьте несколько капель шампуня или мыла.
  3. Подержите расческу в воде несколько минут.
  4. Снова очищайте расческу с помощью маленькой щеточки.
  5. Промойте расческу чистой водой и дайте ей высохнуть.


Как очистить расческу от волосков / Фото Pexels

Способ №2: с использованием соды

  1. Смешайте соду с водой до пастообразного состояния.
  2. Нанесите эту пасту на расческу и аккуратно почистите зубцы с помощью щеточки.
  3. После этого промойте расческу водой и дайте ей высохнуть.

Рекомендации для эффективной очистки расчески для волос:

  • Учитывайте материал из кого изготовлена расческа. Слишком агрессивные моющие средства могут повредить ее.


Чем можно мыть щетку для волос / Фото Pexels

  • Мойте расческу теплой водой (избегайте слишком высоких температур).
  • Просушивайте до конца расческу перед использованием.