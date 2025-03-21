Если не мыть расческу, то вся грязь и бактерий с ее поверхности будут попадать на кожу головы. А это может привести к очень нежелательным последствиям, пишет 24 Канал.
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Как помыть расческу
Способ №1: с использованием воды и шампуня
- Выньте все волоски из расчески с помощью пинцета или небольшой щеточки.
- Наполните миску теплой водой и добавьте несколько капель шампуня или мыла.
- Подержите расческу в воде несколько минут.
- Снова очищайте расческу с помощью маленькой щеточки.
- Промойте расческу чистой водой и дайте ей высохнуть.
Как очистить расческу от волосков / Фото Pexels
Способ №2: с использованием соды
- Смешайте соду с водой до пастообразного состояния.
- Нанесите эту пасту на расческу и аккуратно почистите зубцы с помощью щеточки.
- После этого промойте расческу водой и дайте ей высохнуть.
Рекомендации для эффективной очистки расчески для волос:
- Учитывайте материал из кого изготовлена расческа. Слишком агрессивные моющие средства могут повредить ее.
Чем можно мыть щетку для волос / Фото Pexels
- Мойте расческу теплой водой (избегайте слишком высоких температур).
- Просушивайте до конца расческу перед использованием.