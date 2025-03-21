Якщо не мити щітку, то весь бруд та бактерій з її поверхні будуть потрапляти на шкіру голови. А це може призвести до дуже небажаних наслідків, пише 24 Канал.
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Як помити щітку для волосся
Спосіб №1: з використанням води та шампуню
- Вийміть всі волоски з щітки за допомогою пінцету або невеликої щіточки.
- Наповніть миску теплою водою і додайте кілька крапель шампуню або мила.
- Потримайте щітку в воді кілька хвилин.
- Знову очищуйте щітку за допомогою маленької щіточки.
- Промийте щітку чистою водою і дайте їй висохнути.
Як очистити щітку від волосин / Фото Pexels
Спосіб №2: з використанням соди
- Змішайте соду з водою до пастоподібного стану.
- Нанесіть цю пасту на щітку і акуратно почистіть зубці за допомогою щіточки.
- Після цього промийте щітку водою і дайте їй висохнути.
Рекомендації для ефективного очищення щітки для волосся:
- Враховуйте матеріал з кого виготовлена щітка. Занадто агресивні миючі засоби можуть пошкодити її.
Чим можна мити щітку для волосся / Фото Pexels
- Мийте щітку теплою водою (уникайте занадто високих температур).
- Просушуйте до кінця щітку перед використанням.