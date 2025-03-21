Якщо не мити щітку, то весь бруд та бактерій з її поверхні будуть потрапляти на шкіру голови. А це може призвести до дуже небажаних наслідків, пише 24 Канал.

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Як помити щітку для волосся

Спосіб №1: з використанням води та шампуню

  1. Вийміть всі волоски з щітки за допомогою пінцету або невеликої щіточки.
  2. Наповніть миску теплою водою і додайте кілька крапель шампуню або мила.
  3. Потримайте щітку в воді кілька хвилин.
  4. Знову очищуйте щітку за допомогою маленької щіточки.
  5. Промийте щітку чистою водою і дайте їй висохнути.


Як очистити щітку від волосин / Фото Pexels

Спосіб №2: з використанням соди

  1. Змішайте соду з водою до пастоподібного стану.
  2. Нанесіть цю пасту на щітку і акуратно почистіть зубці за допомогою щіточки.
  3. Після цього промийте щітку водою і дайте їй висохнути.

Рекомендації для ефективного очищення щітки для волосся:

  • Враховуйте матеріал з кого виготовлена щітка. Занадто агресивні миючі засоби можуть пошкодити її.


Чим можна мити щітку для волосся / Фото Pexels

  • Мийте щітку теплою водою (уникайте занадто високих температур).
  • Просушуйте до кінця щітку перед використанням.