Эффективные способы очистки расчески: эти методы работают на все 100%

Расческу нужно очищать регулярно. Ведь на ее поверхности остаются грязь, жир и остатки косметических средств.

Если не мыть расческу, то вся грязь и бактерий с ее поверхности будут попадать на кожу головы. А это может привести к очень нежелательным последствиям, пишет 24 Канал.

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Как помыть расческу

Способ №1: с использованием воды и шампуня

Выньте все волоски из расчески с помощью пинцета или небольшой щеточки. Наполните миску теплой водой и добавьте несколько капель шампуня или мыла. Подержите расческу в воде несколько минут. Снова очищайте расческу с помощью маленькой щеточки. Промойте расческу чистой водой и дайте ей высохнуть.



Как очистить расческу от волосков / Фото Pexels

Способ №2: с использованием соды

Смешайте соду с водой до пастообразного состояния. Нанесите эту пасту на расческу и аккуратно почистите зубцы с помощью щеточки. После этого промойте расческу водой и дайте ей высохнуть.

Рекомендации для эффективной очистки расчески для волос:

Учитывайте материал из кого изготовлена расческа. Слишком агрессивные моющие средства могут повредить ее.



Чем можно мыть щетку для волос / Фото Pexels