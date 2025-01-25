Интервальное голодание: как есть все и при этом худеть

Интервальное голодание может помочь не только похудеть, но и улучшить здоровье. Однако, стоит учитывать, что этот метод подходит не всем.

Интервальное голодание предусматривает ограничение количества часов во время которых человек может есть. Остальное время нужно голодать, пить, при этом разрешается, пишет 24 Канал со ссылкой на Минздрав.

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Как должно проводиться интервальное голодание

Протоколов или графиков интервального голодания есть много:

16/8 – 16 часов человек голодает и 8 – ест;

8/16 – 8 часов голодания и 16 – человек может есть;

18/36 – 18 часов нужно голодать, 36 – есть.



Какие протоколы интервального голодания есть сейчас / Фото Pexels

В сети встречаются и другие варианты протоколов. В частности, 24/24, где день человек может есть, а второй – нужно голодать.

Автофагия и голод, который ее запускает, оказались эффективными в облегчении болезней, связанных с воспалением, сердечно-сосудистых, нейродегенеративных и метаболических болезней, ожирения и рака, замедление старения и продление продолжительности жизни,

– говорится в публикации Минздрава.

Обратите внимание! Прежде чем начинать автофагию, нужно проконсультироваться с врачом.

Какие противопоказания есть к интервальному голоданию

активный образ жизни и интенсивные нагрузки;

беременность;

хронические заболевания;

диабет I и II типа.



Кому нельзя худеть на интервальном голодании / Фото Pexels

Заметьте! Люди, которые склонны к перееданию, могут начать есть еще больше после выхода из периода голодания.