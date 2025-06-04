Как укрепить мышцы кора: 5 главных правил, которые надо знать

Идеальный рельеф – желанная картинка в зеркале любой девушки. Но для того, чтобы накачать мышцы пресса, стоит приложить немало усилий. Для красивых кубиков на животе нужно иметь крепкий кор.

Пресс выглядит красиво, однако сейчас девушек больше интересует инвестиция в качественные тренировки и жизнь в целом – от осанки до производительности, пишет 24 Канал со ссылкой на Harper's Bazaar. Для укрепления мышц кора стоит знать несколько секретов, которые пригодятся тем, кто любит спорт и ухоженное тело.

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Пресс – не только скручивания

Сжигание поверхностных мышц не является совсем эффективным. Лучше делать планки, мостик или "мертвый жук". Эти упражнения делают тело функциональным.

Кор – не только живот

Мышцы кору охватывают переднюю часть туловища, спину, диафрагму и тазовое дно. Мышцы кора являются неким естественным корсетом, поддерживающим позвоночник и защищающим от травм. Благодаря проработанным мышцам кору у нас будет уверенная осанка и легкая походка без боли в пояснице.



Мышцы кора можно укрепить / Фото из инстаграма Рози Хантингтон-Уайтли

Как тренируются мышцы кора

Во время приседания с весом, держания планки, или балансировки на одной ноге, мышцы кора активируются. Именно эти упражнения надо интегрировать в свои базовые тренировки.

Питание и восстановление

Сильные мышцы появляются тогда, когда в жизни присутствует качественный сон, полноценный отдых и сбалансированное питание. Если отсутствует белок, здоровые жиры, то никакие упражнения не будут иметь эффекта.

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Главное – последовательность

Лучшей стратегией являются регулярные и структурированные тренировки. Даже 10 минут в день будет достаточно, чтобы назвать тренировки регулярными.